Fintech Belvo adquire startup baiana e quer ampliar a ofertas de serviços no Brasil

A fintech Belvo comprou a Skilopay, fintech baiana especializada em prover soluções de PIX para as empresas e fundada em 2019. Essa é a primeira aquisição da história da plataforma de Open Finance criada em 2019 pelos espanhóis Pablo Viguera e Oriol Tintoré.

A empresa não abriu detalhes da negociação nem os valores envolvidos. Revelou apenas que todas as operações da Skilopay serão absorvidas pela Belvo e que a equipe será transferida para outra empresa do grupo que tem um foco diferente. Victor Silva, fundador da Skilopay, passa a integrar a Belvo como acionista minoritário.

A Belvo começou a operar pelo México em 2019, desceu para a Colômbia e, em 2020, chegou o Brasil, hoje o seu principal mercado. Com adesão do indústria brasileiro ao Open Banking e depois ao Open Finance, a startup ganhou mercado oferecendo acesso a dados financeiros de usuários para que as instituições consigam analisar os perfis e oferecer produtos mais alinhados de acordo com cada realidade financeira.

A Belvo opera com duas linhas principais de negócios:

Permitir o acesso de instituições a bases diversas de dados financeiros, tanto aqueles originados em fontes reguladas como aqueles alternativos, obtidos a partir de acordos individuais para a disponibilização dos dados

Auxiliar as empresas na interpretação e catalogação de grandes bases de dados que podem apoiar o lançamento de produtos e serviços

Entre os clientes, conta com alguns dos pesos pesados do mercado nacional como Mercado Livre, Conta Azul, Serasa Experian, Rappi, Itaú e Bradesco.

De acordo com dados internos de toda a operação, a Belvo já conectou mais de 5 milhões de contas financeiras a empresas que usam a Belvo e, nos últimos meses, registrou aumento no volume mensal de chamadas API de 441,4%, reflexo do crescimento da base. A empresa não informa os dados por país.

Como o novo negócio da fintech

Nos últimos meses do ano passado, a Belvo recebeu a autorização pelo Banco Central para operar como Iniciadora de Transação de Pagamentos (TPI), abrindo novas avenidas de negócios com a possibilidade de oferecer os serviços relacionamentos a envios e recebimento de pagamentos.

A aquisição da Skilopay entra como uma forma de acelerar o processo do novo braço de atuação.

“O nosso objetivo é oferecer às empresas formas mais fáceis de receber, guardar e enviar dinheiro através do pagamento instantâneo e esta aquisição nos aproxima ainda mais de alcançar essa meta", afirma Albert Morales, General Manager da Belvo no Brasil.

Os primeiros produtos previstos para os próximos meses são a inclusão de pagamento instantâneo a partir do PIX e a permissão para o recebimento e envio de dinheiro usando conta da própria fintech.