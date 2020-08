Fim dos bons drinks? Lucro da dona da Smirnoff e da Tanqueray recua 14,4%

O distanciamento social reduziu o número de frequentadores de bares e consequentemente o consumo de drinks. Com isso, as vendas líquidas da Diageo — proprietária das marcas Johnnie Walker, Smirnoff, Ypióca — caíram 8,7% entre julho de 2019 e junho de 2020 para 11,8 bilhões de libras, enquanto o lucro operacional recuou 14,4%.

Por causa do apetite pelo gim, a queda das vendas no Brasil foi menor, de 5%, ante um crescimento de 7% no período anterior. “A performance na categoria contou com um crescimento de duplo dígito e está ligada ao desenvolvimento da cultura da coquetelaria pelos brasileiros, que estão apreciando drinks e experimentando novas misturas”, afirma Gregório Gutierrez, presidente da Diageo para Paraguai, Uruguai e Brasil, em nota.

Segundo o executivo, a região foi muito impactada pelo fechamento de bares, restaurantes e lojas de fronteiras. “Tivemos um desempenho consistente e positivo no primeiro semestre fiscal, o que nos deixou mais fortes para enfrentarmos a crise causada pela covid-19”, acrescentou.