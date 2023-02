Fim de uma era: último Boeing 747 é entregue a comprador nesta terça-feira

Concluído em dezembro de 2022, quando deixou a linha de produção da fabricante, o último modelo de Boieng 747 foi entregue nesta terça-feira ao seu comprador, a empresa americana de carga Atlas Air. A previsão inicial era a de que a aeronave fosse ser entregue no final do ano passado, mas, após deixar a fábrica da Boieng, o avião ainda precisou ser pintado e passar por voos teste.

A entrega da aeronave ao comprador foi transmitida online, no site da fabricante. Com a matrícula N863GT, o modelo recém-construído conta com um adesivo em homanagem ao principal engenheiro do seu projeto original, Joe Sutter.

A unidade derradeira do 747 foi construída na fábrica da empresa em Everett, no estado de Washington. O local é descrito pela Boeing como o maior prédio do mundo em termos de volume, construído especialmente para a produção dos 747.

— É um momento muito surreal, obviamente. Pela primeira vez em mais de 50 anos, não teremos um 747 nesta instalação — disse Kim Smith, vice-presidente da Boieng, quando o modelo saiu da linha de produção em dezembro do ano passado.

Nos últimos anos, os 747 se tornaram mais escassos nos céus, principalmente nos voos de passageiros. A própria unidade 1.574, por exemplo, servirá como avião de carga, e a última vez que a Boeing construiu uma aeronave do modelo para transporte de pessoas foi em 2017.

Companhias aéreas americanas como a Delta e a United aposentaram os seus 747 antes da pandemia de Covid-19. A Qantas e a British Airways, por sua vez, tiraram as suas unidades de circulação já durante a crise que se abateu sobre as empresas do ramo quando a doença se espalhou pelo planeta.

Atualmente, as empresas buscam aeronaves mais econômicas e sustentáveis, que consumam menos combustível:

— Era um ótimo avião. Serviu-nos brilhantemente. Há muita nostalgia e amor por ele, mas quando olhamos para o futuro, tratam-se de aeronaves modernas, mais eficiência, soluções mais sustentáveis ​​também — disse o CEO da British Airways Sean Doyle, segundo o canal de televisão americana NBC.

Apenas 44 Boeings 747 ainda são usados para levar passageiros. Em comparação, 314 modelos continuam a serem utilizados como cargueiros