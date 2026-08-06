Petrobras, mercado de trabalho nos EUA e balança comercial: o que move os mercados

Agenda do mercado: foco dos investidores se volta nesta quinta-feira, 6, para os próximos sinais da economia brasileira e do cenário internacional
Repórter
Publicado em 6 de agosto de 2026 às 05h30.
Após a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), que reduziu a Selic de 14,25% para 14% ao ano, o foco dos investidores se volta nesta quinta-feira, 6, para os próximos sinais da economia brasileira e do cenário internacional. Com o corte de 0,25 ponto percentual amplamente esperado pelo mercado, a atenção deixa a decisão em si e passa a se concentrar nos desdobramentos para os ativos, além de uma agenda carregada de indicadores, balanços corporativos e compromissos políticos.
Na véspera, o Ibovespa encerrou praticamente estável, com leve queda de 0,09%, aos 177.726 pontos, refletindo um pregão de cautela antes da decisão do Banco Central. O dólar também teve pouca oscilação e fechou praticamente estável, em R$ 5,128, enquanto investidores aguardavam não apenas o corte da Selic, mas também as sinalizações sobre os próximos passos da política monetária.
Agora, com a decisão conhecida, o mercado volta suas atenções para os indicadores econômicos do dia.
Nos Estados Unidos, o destaque fica para os pedidos semanais de seguro-desemprego, às 9h30, um dos principais termômetros da força do mercado de trabalho americano.
No mesmo horário, serão divulgados os dados preliminares de produtividade da mão de obra e de custo do trabalho no segundo trimestre, indicadores acompanhados por investidores em busca de pistas sobre a economia dos EUA.
Na Europa, a agenda começa cedo com as encomendas à indústria da Alemanha e, posteriormente, as vendas no varejo da zona do euro referentes a junho.No Brasil, os investidores acompanham a divulgação do Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (Ivar), da Fundação Getulio Vargas (FGV), às 8h, o leilão de títulos públicos do Tesouro Nacional, às 11h45 e, no fim da tarde, o resultado da balança comercial de julho, às 15h.
Além dos indicadores, o mercado também monitora a decisão de política monetária do Banco do México (Banxico), prevista para as 16h, em mais um dia de atenção aos rumos dos juros entre economias emergentes.
No campo político, a agenda inclui entrevista ao vivo do ministro da Fazenda, Dario Durigan, à GloboNews.
Também está no radar o prazo final para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionar a Medida Provisória nº 1.343, que trata do piso mínimo do frete. O Supremo Tribunal Federal (STF) julga nesta quinta uma ação sobre a inclusão de portais de notícias e plataformas digitais nas restrições à participação de capital estrangeiro previstas na legislação do setor de comunicação.
A temporada de balanços segue como um dos principais motores dos negócios. No Brasil, os investidores acompanham os resultados de Petrobras, Localiza, Energisa, Allos, Lojas Renner, Assaí, Fleury, Hypera, PetroReconcavo e Magazine Luiza.
Nos Estados Unidos, os destaques ficam para os números de ConocoPhillips, Cloudflare, Airbnb e Warner Bros., que podem movimentar os mercados internacionais e influenciar o humor dos investidores ao longo do dia.