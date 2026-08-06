Petrobras, mercado de trabalho nos EUA e balança comercial: o que move os mercados

Após a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), que reduziu a Selic de 14,25% para 14% ao ano, o foco dos investidores se volta nesta quinta-feira, 6, para os próximos sinais da economia brasileira e do cenário internacional. Com o corte de 0,25 ponto percentual amplamente esperado pelo mercado, a atenção deixa a decisão em si e passa a se concentrar nos desdobramentos para os ativos, além de uma agenda carregada de indicadores, balanços corporativos e compromissos políticos.

Na véspera, o Ibovespa encerrou praticamente estável, com leve queda de 0,09%, aos 177.726 pontos, refletindo um pregão de cautela antes da decisão do Banco Central. O dólar também teve pouca oscilação e fechou praticamente estável, em R$ 5,128, enquanto investidores aguardavam não apenas o corte da Selic, mas também as sinalizações sobre os próximos passos da política monetária.

Agora, com a decisão conhecida, o mercado volta suas atenções para os indicadores econômicos do dia.

O que acompanhar

Nos Estados Unidos, o destaque fica para os pedidos semanais de seguro-desemprego, às 9h30, um dos principais termômetros da força do mercado de trabalho americano.

No mesmo horário, serão divulgados os dados preliminares de produtividade da mão de obra e de custo do trabalho no segundo trimestre, indicadores acompanhados por investidores em busca de pistas sobre a economia dos EUA.

Na Europa, a agenda começa cedo com as encomendas à indústria da Alemanha e, posteriormente, as vendas no varejo da zona do euro referentes a junho.

No Brasil, os investidores acompanham a divulgação do Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (Ivar), da Fundação Getulio Vargas (FGV), às 8h, o leilão de títulos públicos do Tesouro Nacional, às 11h45 e, no fim da tarde, o resultado da balança comercial de julho, às 15h.

Além dos indicadores, o mercado também monitora a decisão de política monetária do Banco do México (Banxico), prevista para as 16h, em mais um dia de atenção aos rumos dos juros entre economias emergentes.

Agenda de balanços

No campo político, a agenda inclui entrevista ao vivo do ministro da Fazenda, Dario Durigan, à GloboNews.

Também está no radar o prazo final para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionar a Medida Provisória nº 1.343, que trata do piso mínimo do frete. O Supremo Tribunal Federal (STF) julga nesta quinta uma ação sobre a inclusão de portais de notícias e plataformas digitais nas restrições à participação de capital estrangeiro previstas na legislação do setor de comunicação.

A temporada de balanços segue como um dos principais motores dos negócios. No Brasil, os investidores acompanham os resultados de Petrobras, Localiza, Energisa, Allos, Lojas Renner, Assaí, Fleury, Hypera, PetroReconcavo e Magazine Luiza.

Nos Estados Unidos, os destaques ficam para os números de ConocoPhillips, Cloudflare, Airbnb e Warner Bros., que podem movimentar os mercados internacionais e influenciar o humor dos investidores ao longo do dia.