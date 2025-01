Produtividade de analistas aumenta em até 20% com essas ferramentas de IA. Veja quais

As ferramentas de inteligência artificial para análise de dados estão transformando a maneira como as empresas tomam decisões.

Por isso, você precisa conhecer as principais ferramentas de inteligência artificial para análise de dados. Uma das melhores fontes de informação nesse setor é o relatório "Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms", da Gartner. Eles dividem ferramentas de inteligência de negócios em quatro quadrantes: líderes, visionários, desafiantes e softwares de nicho.

De acordo com pesquisa recente da Deloitte, organizações que implementaram ferramentas de análise avançada de dados reportaram um aumento médio de 19% em sua eficiência operacional. Muitas dessas ferramentas que aparecem no relatório tem funcionalidades de IA integradas, o que contribuem para esse aumento na produtividade.

Este dado ressalta uma realidade incontestável: a análise de dados potencializada por IA deixou de ser um diferencial competitivo para se tornar uma necessidade nos negócios modernos. Veja abaixo as principais ferramentas com IA integrada.

Power BI (Microsoft)

A Microsoft mantém o Power BI no quadrante líder da Gartner pelo 16º ano consecutivo. A plataforma atende mais de 260.000 organizações globalmente, segundo dados oficiais de 2023. A ferramenta se destaca pela integração com serviços de IA da Microsoft Azure, permitindo análises preditivas e processamento de linguagem natural.

A ferramenta revolucionou a análise de dados com recursos como:

Integração nativa com o Azure AI, permitindo análises preditivas automatizadas;

Recursos de linguagem natural que permitem fazer perguntas diretamente aos dados;

Modelagem automatizada de dados que identifica relacionamentos e padrões;

Dashboards interativos em tempo real com atualizações automáticas.

Segundo a Microsoft, empresas que implementaram o Power BI reduziram, em média, 30% o tempo gasto em análises rotineiras. A plataforma também se destaca pela capacidade de integração com mais de 120 fontes de dados diferentes, incluindo sistemas legados.

Tableau (Salesforce)

O Tableau transformou-se em uma potência em análise visual de dados. Ele também está no quadrante dos líderes da Gartner. A plataforma processa mais de 1,5 bilhão de consultas de dados diariamente, demonstrando sua robustez e escalabilidade.

Seus principais diferenciais incluem:

Integração com Einstein Analytics, também da Salesforce, para previsões automatizadas;

Sistema de IA que sugere visualizações baseadas no tipo de dado;

Capacidade de criar narrativas visuais automáticas a partir dos dados;

automáticas a partir dos dados; Recursos avançados de governança e segurança de dados.

O Tableau se sobressai especialmente em organizações que precisam democratizar o acesso a análises complexas, tornando-as compreensíveis para usuários não técnicos.

Visionários e desafiantes

O Cognos, da IBM, e o QuickSight, da Amazon, são duas ferramentas proeminentes que ainda não atingiram o status de líderes. O software da IBM é visionário, ou seja, entende para onde o mercado está indo, mas não necessariamente tem a ferramenta mais lapidada. O QuickSight, por sua vez, é desafiante, isto é, tem uma ferramenta muito bem executada, mas não necessariamente estão imunes a mudanças do mercado.

Cognos: tem como seu grande trunfo um assistente de IA em linguagem natural em múltiplos idiomas que permite aos usuários interagirem com os dados por meio de perguntas. Isso facilita muito a exploração das informações, sem a necessidade de conhecimento técnico;

tem como seu grande trunfo um assistente de IA em linguagem natural em múltiplos idiomas que permite aos usuários interagirem com os dados por meio de perguntas. Isso facilita muito a exploração das informações, sem a necessidade de conhecimento técnico; QuickSight: equipado com o Amazon Q, a ferramenta simplifica a análise aprofundada de dados através de uma IA generativa. Permite a criação de visualizações, cálculos complexos e dashboards de forma rápida e intuitiva.

Como escolher a melhor ferramenta para a minha empresa?

Um de 2023 da Forrester Wave sugere que organizações considerem os seguintes aspectos ao escolher uma ferramenta de análise de dados. São 26 critérios, mas os principais são:

Escalabilidade e capacidade de processamento;

Integração com fontes de dados existentes na empresa;

Recursos de governança e segurança;

Suporte técnico e comunidade de usuários;

Custo total de propriedade (TCO).

