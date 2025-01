A inteligência artificial tem se consolidado como uma das principais tecnologias para aumentar a eficiência, reduzir custos e oferecer insights estratégicos para empresas.

No entanto, o sucesso de sua implementação depende diretamente da escolha da ferramenta adequada. Para quem está começando e quer sair só do ChatGPT, é preciso seguir alguns passos básicos para guiar a escolha dessa tecnologia de maneira bem informada e adequada às necessidades da organização.

Critérios para escolher a IA certa para sua empresa

1. Entenda o problema que precisa ser resolvido

O primeiro passo para escolher uma ferramenta de IA é identificar claramente o objetivo que se deseja alcançar.

A inteligência artificial é uma tecnologia que pode ser aplicada em diferentes áreas, como automação de tarefas administrativas, análise preditiva de dados, melhoria no atendimento ao cliente ou otimização de processos logísticos. Saber exatamente onde a tecnologia será aplicada ajuda a filtrar as opções disponíveis e evita investimentos em soluções inadequadas.

Não adianta nada implementar uma IA que não resolva um problema recorrente dentro da empresa. Esse passo é inegociável e deve ser, sempre, o começo do processo.

Por exemplo, uma empresa que busca otimizar seu atendimento ao cliente deve priorizar ferramentas que automatizem respostas ou personalizem interações, enquanto outra que precisa analisar grandes volumes de dados deve procurar soluções focadas em aprendizado de máquina e mineração de dados.

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório da EXAME + Saint Paul mostra as principais possibilidades e dá certificado

2. Avalie a facilidade de uso

Uma ferramenta eficaz é aquela que pode ser implementada sem complexidade e utilizada sem a necessidade de conhecimentos avançados em tecnologia.

Empresas que não possuem equipes especializadas em devem optar por soluções com interfaces amigáveis, tutoriais acessíveis e suporte técnico eficiente. Ferramentas fáceis de usar permitem que os funcionários adotem a tecnologia rapidamente, minimizando a curva de aprendizado e garantindo maior produtividade.

Além disso, a usabilidade influencia diretamente no custo total do projeto, pois ferramentas mais complicadas podem demandar treinamentos extensos ou até a contratação de especialistas externos. Isso, inicialmente, mais vai atrapalhar do que ajudar.

3. Analise a compatibilidade com os sistemas existentes

Uma ferramenta de IA deve se integrar perfeitamente aos sistemas já utilizados na empresa, como softwares de gestão e planejamento, plataformas de vendas ou sistemas de armazenamento de dados. Essa compatibilidade não apenas facilita a adoção da tecnologia como também reduz custos com ajustes técnicos. Antes de decidir por uma solução, avalie se ela oferece APIs (interfaces de programação) ou integrações nativas com os sistemas já em uso.

Esse passo também é inegociável, pois o atraso decorrente da implementação de uma IA que não se integra com os sistemas da empresa é considerável. Além disso, uma ferramenta que exige a substituição de sistemas robustos ou bem estabelecidos pode gerar resistência interna.

4. Considere o custo-benefício

Embora ferramentas de IA representem um investimento, é preciso avaliar o retorno esperado. Pergunte-se: quanto essa tecnologia pode economizar em tempo, dinheiro ou recursos? O custo da ferramenta inclui aquisição, implementação, manutenção e possíveis adaptações futuras. Portanto, é importante calcular o ROI (retorno sobre investimento) com base nos benefícios tangíveis que a solução oferecerá.

Além disso, muitas empresas oferecem planos escaláveis, permitindo que negócios menores comecem com soluções mais básicas e ampliem o uso à medida que os resultados aparecem. Isso pode ser uma estratégia interessante para quem está começando com IA.

E, falando em custo-benefício, esse treinamento da EXAME + Saint Paul custa apenas R$ 37 e te mostra as principais ferramentas de IA do mercado. Clique aqui e garanta sua vaga.

5. Garanta conformidade com as leis de proteção de dados

A privacidade e a proteção de dados são pontos centrais em qualquer implementação de tecnologia.

A ferramenta escolhida deve estar em conformidade com as leis de proteção de dados aplicáveis, como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Certifique-se de que a solução adota práticas seguras de coleta, armazenamento e uso de informações, evitando riscos jurídicos e danos à reputação da empresa.

Em setores como saúde, financeiro ou educação, onde dados sensíveis são tratados, esse critério é ainda mais importante, pois as penalidades por violações podem ser severas.

Próximos passos

Escolher a ferramenta certa de IA é apenas o início do processo. Após a escolha, será necessário planejar a implementação, capacitar as equipes envolvidas e monitorar os resultados. Investir tempo e esforço na análise inicial, seguindo os critérios apresentados, aumentará significativamente as chances de sucesso, garantindo que a tecnologia se torne uma aliada estratégica para o crescimento sustentável da empresa.

Com planejamento adequado e decisões embasadas, a IA pode ser o diferencial competitivo que muitas empresas buscam para se destacar em um mercado cada vez mais dinâmico e tecnológico.

Dê o primeiro passo para transformar a sua carreira: treinamento da EXAME e Saint Paul ensina como ser o profissional mais valorizado do mercado

EXAME e Saint Paul abrem vagas para treinamento em IA

Para aqueles que desejam começar uma carreira no mercado de IA, há uma notícia boa: a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Durante o treinamento, os alunos irão conhecer as ferramentas de IA mais importantes do mercado, vão descobrir os bastidores de casos de sucesso e poderão traçar um plano de carreira para conquistar o tão sonhado sucesso profissional.

Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

QUERO ACOMPANHAR TREINAMENTO DA EXAME E SAINT PAUL SOBRE IA