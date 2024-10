Expansão internacional: Bauducco deve gerar cerca de 600 empregos com nova fábrica nos EUA

Criada em 1952, a Bauducco se consolidou como uma empresa de panettones e biscoitos no Brasil. Com três fábricas em São Paulo, uma em Minas Gerais e em Alagoas, a companhia gera cerca de 7 mil empregos em seu país de origem e tem planos de expansão internacional.

A marca já está presente em mais de 50 países, mas o próximo passo está em ampliar a sua operação global e já tem o destino certo: os Estados Unidos. A empresa investiu em 2018 na primeira fábrica internacional em Miami, nos Estados Unidos, com 150 funcionários, que tem se destacado no competitivo mercado norte-americano, afirma André Britto, CMO da Bauducco.

“Nos Estados Unidos produzimos 50 milhões de unidades de biscoitos wafers por ano, consolidando a marca como vice-líder nacional no segmento e alcançando liderança em vendas em regiões como Califórnia e Flórida”, diz.

De olho no crescimento do mercado norte-americano, a companhia irá apostar em uma nova operação no país. Até o final de 2025, a Bauducco deve concluir a construção de uma nova fábrica em um terreno de 297 mil metros quadrados em Tampa, na Flórida, que permitirá aumentar a capacidade de produção e nacionalizar parte dos produtos.

“O objetivo do investimento é depender menos de importação e tornar os Estados Unidos o nosso principal mercado internacional”, afirma o CMO da Bauducco que reforça que a marca já possui 60 mil pontos de vendas no país.

A previsão da Bauducco com o novo investimento é contratar aproximadamente 600 pessoas, entre cargos operacionais e administrativos, até o término da fase de expansão da nova fábrica, que inicialmente será dedicada à produção de wafers. A empresa brasileira, no entanto, tem planos de expandir a produção para outros produtos ao longo do tempo, incluindo o panettone, que tem muito destaque no mercado americano, segundo o CMO: 9 em cada 10 panetones vendidos nos EUA são Bauducco.

“Queremos produzir o panetone para o americano e nos tornar a marca de referência para o Natal nos Estados Unidos, assim como somos no Brasil”, diz Britto.

A jornada de internacionalização da Bauducco também inclui parcerias estratégicas, como o patrocínio ao Miami Open e a colaboração com a Disney. “Vamos participar das corridas da Run Disney, distribuindo produtos aos atletas”, diz Britto. No Brasil, a empresa se uniu à Disney para patrocinar o evento D23, com produtos exclusivos inspirados em personagens como Mickey e Minnie.

O crescimento no Brasil continua...

Enquanto o mercado americano está se tornando uma frente estratégica para a empresa, a Bauducco segue com foco de crescimento contínuo no Brasil. Segundo Britto, inovar faz parte do DNA da empresa, que há anos não é conhecida apenas por seus panetones, mas por outros produtos como chocotones, biscoitos, torradas, pão de fermentação natural e bolos. "Apresentamos novos produtos que geram receita e saem do comum", diz Britto.

Além dos produtos, a empresa continua a investir na experiência direta com o consumidor por meio das lojas Casa Bauducco, que serve produtos diretamente aos consumidores desde 2012. Neste ano, a empresa investiu 37 milhões de reais no rebranding da Casa Bauducco. Atualmente, com 180 unidades, que estão em shoppings, ruas, aeroportos e até hospitais, a marca planeja que metade das lojas esteja atualizada com a nova identidade visual até 2025. “Não queremos que o panettone seja apenas uma lembrança do fim de ano”, diz o CMO.

Nos próximos 12 meses, o plano da Bauducco é inaugurar 50 novas operações e reformar 50 lojas já existentes. Além da expansão física, a Bauducco também está apostando no crescimento digital. Em 2023, o e-commerce da empresa registrou um crescimento de 39%. “Acaba sendo uma solução prática para consumidores que utilizam os produtos da marca como presentes de Natal”, diz Britto.

A aposta no social

Outro destaque é o foco da Bauducco em ações sociais. Além de venderem produtos que chamam de "deliciosamente imperfeitos" por um baixo custo na loja da fábrica, a companhia criou em 2018 o Instituto Bauducco para apoiar jovens em situação de vulnerabilidade. Os alunos recebem uma formação focada em panificação e desenvolvimento profissional, como planejamento de carreira e empreendedorismo. O programa tem duração de seis meses e envolve mentoria de funcionários da Bauducco, que acompanham e orientam os jovens durante o processo de formação. O instituto já formou 200 alunos com mais de 80% deles empregados, afirma Britto.

“O objetivo principal do instituto é ajudar os alunos a desenvolver habilidades e competências que os capacitem para o mercado de trabalho. A ideia é que eles alcancem seus sonhos em qualquer área que escolherem seguir”, diz.

Com mais de 80 milhões de unidades de panetone produzidas globalmente, Britto afirma que a Bauducco se consolida como o maior fabricante mundial do produto. Quando o recorte são as expectativas com as vendas, a previsão é de crescimento de dois dígitos nas vendas de Natal, impulsionado pela nova identidade visual das lojas e pelas ações voltadas à experiência do consumidor.

"Nosso objetivo é levar a magia do Natal a todos os cantos, seja em uma loja física ou por meio do digital, no Brasil e em todos os países em que chegamos", afirma Britto.