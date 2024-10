Com salário de até R$ 8 mil, Grupo Boticário abre vagas para programa de trainee

O Grupo Boticário, empresa brasileira presente em mais de 40 países e dono das marcas como Eudora, Quem Disse, Berenice? e Vult, abriu as inscrições para o Programa de Trainee 2025 com remuneração mensal de R$ 8 mil e uma série de benefícios.

Com previsão de início para janeiro de 2025, os selecionados terão a oportunidade de conhecer diferentes áreas do ecossistema de beleza do Grupo, através de uma ambientação 360º, além de receberem mentoria, acompanhamento de carreira e treinamentos voltados para o desenvolvimento de habilidades essenciais para alavancar suas carreiras. Em 2023, o programa teve uma taxa de retenção de 94% entre os trainees.

“Esse resultado é uma prova de que investir no desenvolvimento de pessoas é fundamental para o sucesso de uma empresa”, afirma Renata Simioni, diretora de jornada do colaborador do Grupo Boticário.

Atualmente, são mais de 20 mil funcionários diretos, com mais de 4 mil lojas em mais de 1,7 mil cidades brasileiras.

Quais são os requisitos?

Devido à oferta de modelos de trabalho flexíveis (remoto, híbrido e presencial), pessoas de qualquer região do país podem se inscrever no processo seletivo do Programa de Trainee do Grupo Boticário.

Os candidatos devem ter graduação em qualquer área, finalizada entre janeiro de 2020 e dezembro de 2024 e disponibilidade para começar em janeiro de 2025.

Salário competitivo e muitos benefícios

Os selecionados serão contratados em regime CLT, com salário de R$ 8 mil e contarão com benefícios como:

Planos de saúde e odontológico;

Vale transporte (conforme modelo de trabalho);

Vale alimentação e refeição;

Auxílio educação infantil (creche ou babá); reforço no vale alimentação para nutrição infantil complementar;

Auxílio material escolar;

Auxílio home office;

Gympass;

Seguro de vida;

Auxílio pet,

Licença parental.

Como participar?

As inscrições estão abertas até o dia 1º de novembro no site do Grupo Boticário.