Executivo de 30 anos deixa emprego em multinacional e lucra US$ 5,5 mi com startup na Ásia

Yann Schuermans tinha o que muitos consideram o emprego ideal: aos 30 anos, ocupava cargos de liderança na AB InBev, maior cervejaria do mundo, com passagem por mercados estratégicos como Hong Kong, Macau e Xangai.

Mas o que parecia sucesso no papel se tornou previsibilidade demais na prática. Incomodado com a ideia de seguir um caminho corporativo linear, ele decidiu largar tudo para fundar a Baskit, startup com sede na Indonésia que busca digitalizar cadeias de suprimento fragmentadas no Sudeste Asiático.

Hoje, lidera uma operação com mais de 50 pessoas, depois de levantar US$ 5,5 milhões em rodadas de investimento. As informações foram retiradas do Business Insider.

A decisão pelo risco: sair da zona de conforto e fundar a Baskit

O primeiro passo foi deixar a AB InBev e se juntar a uma startup em Singapura, o que serviu de teste para sua ambição empreendedora.

Em 2022, fundou a Baskit ao lado da esposa, Yoonjung Yi, com o objetivo de resolver um gargalo crucial: o acesso de pequenas e médias marcas à distribuição e crédito no Sudeste Asiático.

Mais de 50 fundos de capital de risco recusaram a ideia, o casal quase perdeu o visto e ambos passaram meses sem salário. A empresa sobreviveu graças a US$ 100 mil de economias pessoais e apoio familiar.

Mas a persistência foi recompensada. Com apoio de mentores e da rede local, a startup captou US$ 5,5 milhões e ganhou tração. A maior mudança, segundo o fundador, foi psicológica.

"Quando você administra o dinheiro de outros, o fracasso deixa de ser algo pessoal" Yann Schuermans, fundador e CEO da Baskit

Da experiência corporativa à improvisação no empreendedorismo

A vivência corporativa deu a Yann uma base estratégica, mas foi a capacidade de improvisar que garantiu sua sobrevivência como empreendedor.

Ao visitar mais de 100 países pela AB InBev, ele aprendeu a se adaptar a cenários caóticos, uma habilidade essencial para enfrentar o imprevisível no ambiente de startups.

Com a sede da Baskit transferida de Singapura para Jacarta, ele e sua esposa mergulharam no mercado local para entender a fundo os gargalos logísticos e operacionais.

Passaram a acompanhar entregas, visitar pequenos comércios, lidar com atrasos e construir confiança com distribuidores. “Precisávamos viver o mercado para poder transformá-lo”, afirma.

