Executivo de 30 anos deixa emprego em multinacional e lucra US$ 5,5 mi com startup na Ásia

Yann Schuermans, fundador e CEO da Baskit (Fonte: LinkedIn | Reprodução)
Redatora
Publicado em 22 de setembro de 2025 às 17h50.
Yann Schuermans tinha o que muitos consideram o emprego ideal: aos 30 anos, ocupava cargos de liderança na AB InBev, maior cervejaria do mundo, com passagem por mercados estratégicos como Hong Kong, Macau e Xangai.
Mas o que parecia sucesso no papel se tornou previsibilidade demais na prática. Incomodado com a ideia de seguir um caminho corporativo linear, ele decidiu largar tudo para fundar a Baskit, startup com sede na Indonésia que busca digitalizar cadeias de suprimento fragmentadas no Sudeste Asiático.
Hoje, lidera uma operação com mais de 50 pessoas, depois de levantar US$ 5,5 milhões em rodadas de investimento. As informações foram retiradas do Business Insider.
Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativas e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui
O primeiro passo foi deixar a AB InBev e se juntar a uma startup em Singapura, o que serviu de teste para sua ambição empreendedora.
Em 2022, fundou a Baskit ao lado da esposa, Yoonjung Yi, com o objetivo de resolver um gargalo crucial: o acesso de pequenas e médias marcas à distribuição e crédito no Sudeste Asiático.
Mais de 50 fundos de capital de risco recusaram a ideia, o casal quase perdeu o visto e ambos passaram meses sem salário. A empresa sobreviveu graças a US$ 100 mil de economias pessoais e apoio familiar.
Mas a persistência foi recompensada. Com apoio de mentores e da rede local, a startup captou US$ 5,5 milhões e ganhou tração. A maior mudança, segundo o fundador, foi psicológica.
A vivência corporativa deu a Yann uma base estratégica, mas foi a capacidade de improvisar que garantiu sua sobrevivência como empreendedor.
Ao visitar mais de 100 países pela AB InBev, ele aprendeu a se adaptar a cenários caóticos, uma habilidade essencial para enfrentar o imprevisível no ambiente de startups.
Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui
Com a sede da Baskit transferida de Singapura para Jacarta, ele e sua esposa mergulharam no mercado local para entender a fundo os gargalos logísticos e operacionais.
Passaram a acompanhar entregas, visitar pequenos comércios, lidar com atrasos e construir confiança com distribuidores. “Precisávamos viver o mercado para poder transformá-lo”, afirma.
Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.
O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.
Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.
EU QUERO PARTICIPAR DE TREINAMENTO VIRTUAL COM CERTIFICADO SOBRE FINANÇAS