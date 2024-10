Ex-CEO do WeWork lança serviço para reviver 'modelo antigo' da startup

Adam Neumann garante que não terminou com os espaços de trabalho compartilhados — e desta vez o fundador da WeWork sugeriu que aprendeu a lição.

Poucos meses depois de ter sido cortado da recompra da WeWork, Neumann agora está lançando um serviço de escritório flexível, querendo evitar os erros que cometeu no antigo trabalho, de acordo com a Bloomberg.

O novo empreendimento de coworking de Neumann, chamado Workflow, operará sob a Flow, empresa imobiliária residencial que ele iniciou em 2022, segundo o Business Insider.

"A falta de comunidade e a desconexão que as pessoas sentem são ainda mais relevantes hoje do que nos dias da WeWork", disse Neumann à Bloomberg.

A nova abordagem da Workflow sobre espaços de coworking

A Workflow alugará espaço de escritório para moradores da Flow e empresas externas, mas se concentrará em um modelo de negócios diferente da WeWork para evitar repetir as dificuldades da startup, informou a Bloomberg.

Enquanto a WeWork assina contratos de arrendamento de longo prazo e aluga espaço de escritório no curto prazo, a Workflow alugará espaço em edifícios residenciais que a Flow já possui e administrará outros espaços em parceria com proprietários.

A Flow possui quatro prédios de apartamentos em Miami, Fort Lauderdale e Atlanta, e tem investimentos minoritários em dois prédios em Nashville. A empresa também se expandiu para Riad, capital da Arábia Saudita, onde possuirá e administrará três prédios de apartamentos em parceria com investidores locais.

A WeWork — que em junho de 2023 tinha 777 unidades em 39 países — normalmente assinava contratos de arrendamento de 15 anos, mas os locatários de curto prazo que ocupavam espaço nesses prédios podiam se mudar em apenas um mês.

A disparidade entre quanto a WeWork gastou em arrendamentos de longo prazo de seus enormes prédios e o retorno que obteve de seus locatários de curto prazo foi, no auge, enorme.

Em um ponto, a WeWork estava comprometida com US$ 47 bilhões em pagamentos futuros de arrendamento em seus edifícios, enquanto tinha apenas US$ 4 bilhões de receita comprometida bloqueada. A empresa estava gastando dois dólares para cada dólar que ganhava.

A WeWork também foi criticada pelo tamanho dos grandes edifícios que alugava.

Em 2019, Neumann se separou da WeWork depois que o IPO planejado da empresa fracassou e, no final de 2023, a empresa entrou com pedido de concordata nos EUA.

"Tem sido desafiador para mim assistir de fora desde 2019, já que a WeWork não conseguiu tirar proveito de um produto que é mais relevante hoje do que nunca", disse Neumann em uma declaração após o anúncio de falência da WeWork em 2023.

Neumann havia apresentado uma oferta no início deste ano para comprar a WeWork de volta, em parceria com a Flow Global e outros parceiros de financiamento.

Em abril, a WeWork anunciou um plano de reestruturação que cortou Neumann e, em maio, Neumann desistiu de sua proposta — embora tenha dito que o plano da empresa sem ele era "irrealista e improvável de dar certo".