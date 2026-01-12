Bancos pressionam e Ibovespa cai 0,13%; Vamos tem maior alta

O Ibovespa encerrou esta segunda-feira, 12, em leve queda de 0,13%, aos 163.150 pontos, pressionado pelo desempenho negativo de bancos e incorporadoras em um pregão marcado pela cautela global. Apesar do viés negativo, ações específicas conseguiram se descolar do movimento, com destaque para a Vamos (VAMO3).

Dos 84 papéis que compõem o principal índice da B3, 27 encerraram em baixa e o mesmo número de papéis fechou estável.

O movimento de baixa se concentrou principalmente nos bancos, de peso na composição da referência acionária, que acompanham a realização de posições em um ambiente de redução de risco em mercados emergentes. A exceção foram as ações do Banco do Brasil (BBAS3), que anotaram leve alta de 0,5%.

As units do BTG Pactual (BPAC11) registraram queda mais acentuada, de 1,19%, seguidas pela ss preferenciais do Itaú (ITUB4), que recuaram 0,90%, e Bradesco (BBDC4), que cedeu 0,76%. As units do Santander Brasil (SANB11) recuaram 0,47%.

Segundo Daniel Teles, especialista e sócio da Valor Investimentos, a pressão sobre os bancos reflete a aversão ao risco global, intensificada por tensões geopolíticas e pelo embate entre o governo dos Estados Unidos e o Federal Reserve (Fed, o banco central do país).

"Os mercados globais estão balançando bastante, com o índice de volatilidade subindo cerca de 9%. É um momento de reposicionamento e redução de risco, e quando isso acontece em emergentes, bancos acabam sendo mais afetados", afirma.

Desde a invasão à Venezuela, na semana passada, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retomou a ideia de assumir o controle da Groenlândia e disse avaliar retaliações ao Irã, que passa pela terceira semana de protestos.

Em paralelo, o Departamento de Justiça abriu uma investigação criminal contra o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), Jerome Powell.

A diligência amplia as tensões entre a Casa Branca e o Fed justamente no momento em que se aproxima o fim do mandato de Powell como chair da instituição e levou o mercado o enfraquecimento da independência do BC.

Além do setor financeiro, o segmento imobiliário também registra perdas relevantes nesta sessão. A Cury (CURY3) encerrou com a maior quedas do dia, com recuo de 3,97%. A MRV (MRVE3) também caiu 2,33%, assim como a Direcional (DIRR3), perda de 2,44% e Cyrela (CYRE3) recuou 0,77%.

Vamos foi a maior alta do Ibovespa

Na ponta positiva do índice, algumas ações conseguiram avançar apesar do clima mais defensivo. As preferenciais da Braskem (BRKM5) subiram 2,87%, enquanto a Brava Energia (BRAV3) se destacou entre as petrolíferas, com alta de 4,50%.

Mais cedo, a Brava Energia anunciou, em fato relevante divulgado ao mercado, a renúncia de Décio Oddone ao cargo de diretor-presidente e uma reorganização em sua alta liderança, em um movimento classificado pela companhia como parte de um processo de sucessão previamente planejado .

"O mercado interpretou essas alterações de forma positiva, entendendo que a nova gestão pode posicionar melhor a companhia neste momento, em que as petrolíferas juniores tendem a ser mais sensíveis a fatores como Venezuela e preços do petróleo. A mudança foi bem recebida, apesar da redução de posição feita por um banco relevante como o JP Morgan", disse Teles.

A maior valorização do dia ficou para as ações da Vamos (VAMO3), que anotaram alta de 8,18%. O desempenho positivo foi impulsionado pelos resultados financeiros da companhia no quarto trimestre de 2025.

A empresa divulgou uma prévia, apontando uma ⁠receita líquida de R$1,48 bilhão ‍entre outubro e dezembro, expansão de 24,3% em ‌relação ao mesmo período de 2024.