Do zero aos R$ 24 milhões em menos de dois anos: a estratégia de sucesso por trás da Denavita

Algumas empresas levam anos para alcançar o primeiro milhão de faturamento dentro de um mês — e muitas nem chegam lá. Na Denavita, esse marco foi atingido em apenas sete meses. Fundada em 2023, em São Paulo, por quatro jovens empreendedores – Dom Barros, Carolina Viudes, Lucas Conde e Renan Glaich –, a empresa de suplementos iniciou suas operações com apenas R$ 30 mil de investimento próprio e rapidamente se destacou no mercado digital.

O segredo? Segundo seus fundadores, a combinação de gestão eficiente e foco em performance garante escalabilidade e alta lucratividade. Esses empreendedores trouxeram as experiências que acumularam com seus outros negócios, com os quais já faturaram mais de R$ 750 milhões nos últimos anos, e aplicaram o que tinham de melhor nessa nova marca chamada Denavita.

A estratégia digital, que engloba e-commerce, marketing de influência, marca própria e Mercado Livre – também impulsiona a conversão em vendas e o engajamento do público, enquanto a abordagem baseada em dados e a ampla experiência dos sócios no digital determinam o sucesso da marca.

“A gente sabe jogar o jogo. Temos um produto de qualidade e o conhecimento do que funciona, do que dá certo. Os sócios têm o know-how necessário para impulsionar nossa expansão”, afirma Dom Barros, especialista em Mercado Livre e um dos sócios da empresa.

No último ano de operação, a empresa atingiu R$ 24 milhões em faturamento com um portfólio que inclui uma variedade de suplementos nutricionais que atendem diferentes necessidades do público-alvo. Com 23 colaboradores e uma estrutura enxuta, a Denavita aposta na segmentação digital para manter o crescimento acelerado

E-commerce, marketing de influência e Mercado Livre:

a tríade do sucesso da Denavita

Da revenda à criação de uma marca própria



A história da Denavita começou quando Dom Barros buscava novas oportunidades depois de se ver obrigado a sair de uma multinacional que estava fechando as operações no Brasil. Tendo de começar do zero, ele iniciou a venda de suplementos pelo Mercado Livre, mas percebeu que as margens de lucro eram cada vez menores.

Ao lado de Lucas Conde, especialista em e-commerce, e Renan Glaich, especialista em gestão financeira, eles decidiram criar sua própria marca de suplementos em cápsulas, garantindo maior controle sobre o produto e melhores condições de mercado. “Percebi que vender produtos de terceiros me deixava vulnerável às mudanças do mercado. Fabricar nosso produto era a solução para termos consistência e escalar de verdade”, conta Dom Barros.

No entanto, logo os sócios perceberam a necessidade de ampliar os canais de distribuição e criaram um site próprio para a Denavita. Foi nesse momento que Carolina Viudes entrou na sociedade, trazendo sua expertise em marketing de influência.

Com experiência na BisYou, marca de cosméticos com forte presença no digital, Carolina Viudes implementou estratégias eficazes de parcerias com influenciadores digitais, acelerando o reconhecimento da Denavita no mercado. E foi então que os empreendedores descobriram onde estava o segredo do sucesso do negócio. “Unir nossas competências tem sido essencial para escalar o negócio. Cada um traz um conhecimento específico, e essa sinergia nos permite crescer de forma estratégica e sustentável.”

Ressaltam também que não existe “bala de prata”. Atingir R$ 24 milhões de faturamento no último ano só foi possível pelo conhecimento e experiência que esses sócios adquiriram em seus outros negócios, com os quais já faturaram mais de R$ 100 milhões nos últimos anos. Esses empreendedores trouxeram o que tinham de melhor a aplicaram na Denavita que projeta para 2025 um faturamento de R$ 50 milhões, chamando a atenção de investidores.

Estrat é gia com base em dados impulsiona crescimento



A expansão da Denavita também ganhou ainda mais força quando os fundadores identificaram claramente seu público-alvo. Em vez de vender para um mercado genérico de suplementos, a marca passou a focar em consumidores com objetivos específicos, como emagrecimento e bem-estar.

“Inicialmente, queríamos vender para um público amplo, mas percebemos que nosso maior potencial estava nas mulheres mais velhas que buscavam emagrecimento e qualidade de vida. Ajustamos nossas estratégias e os resultados foram surpreendentes”, explica Dom Barros.

Essa mudança de abordagem impulsionou as vendas e consolidou a marca como referência em seu nicho. A empresa também investiu na diversificação do portfólio, incorporando novos produtos e expandindo sua atuação.

“O segredo do nosso crescimento foi entender exatamente quem é nosso cliente e o que ele precisa. Com isso, conseguimos criar campanhas altamente eficientes, que convertem muito mais e fidelizam nossos consumidores”, completa.

Compartilhando conhecimento



Com um avanço exponencial, a Denavita também passou a compartilhar suas estratégias de sucesso com outros empreendedores. Os sócios participam de eventos e oferecem treinamentos sobre marketing digital e vendas online, ajudando novos negócios a trilharem um caminho semelhante.

Para ajudar novas marcas a escalarem seus negócios no digital, os sócios criaram uma imersão exclusiva, onde ensinam, na prática, as melhores estratégias de marketing digital e vendas online.

Durante o evento, os participantes têm acesso a aulas, mentorias e insights valiosos sobre como estruturar e escalar uma marca própria no ambiente digital, utilizando as mesmas técnicas que impulsionaram a Denavita. Veja como se inscrever na próxima imersão.

“Criar a própria marca é um dos melhores caminhos para empreender atualmente. Além de garantir maior controle sobre o produto, permite construir uma audiência fiel, gerar valor a longo prazo e construir riqueza por meio de equity”, afirma Dom Barros.