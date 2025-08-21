Estée Lauder, dona da MAC, reduz preços de produtos de beleza apesar do tarifaço

A Estée Lauder Cos., dona das marcas Clinique, MAC, Bobbi Brown, La Mer e Aveda, anunciou cortes de preços em alguns produtos de beleza selecionados, apesar do aumento contínuo das tarifas comerciais nos Estados Unidos. A medida tem como objetivo aumentar a demanda em regiões estratégicas e compensar parte do impacto dos custos adicionais.

O CEO Stéphane de La Faverie, afirmou à Bloomberg que a empresa está reduzindo os preços de produtos como a Dramatically Different Moisturizing Lotion da Clinique na Europa, Oriente Médio e África, e de bases Studio Fix da MAC nos EUA, além de outros itens da MAC na Índia.

De La Faverie afirmou que a redução não é generalizada e que os preços continuarão a subir em produtos e regiões onde a empresa tem capacidade de precificação.

Impacto das tarifas

A Estée Lauder projeta que as tarifas americanas terão um efeito de aproximadamente US$ 100 milhões na lucratividade do atual ano fiscal. Para reduzir esse impacto, a companhia está realocando parte da produção para diferentes localidades e ajustando os preços de maneira seletiva.

A empresa espera que o preço médio dos produtos no ano fiscal aumente apenas em um dígito baixo, mantendo a tendência de reajustes anuais consistentes como em anos anteriores. De La Faverie afirmou que a intenção é continuar mitigando parte do efeito financeiro das tarifas.