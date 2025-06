Leonard Lauder, herdeiro do grupo da MAC e da Clinique, morre aos 92 anos

Leonard Lauder, presidente emérito da Estée Lauder Companies, morreu neste sábado, 14, aos 92 anos, de acordo com informações da Reuters. Lauder foi responsável por transformar a empresa fundada por seus pais em um império global de cosméticos.

Lauder entrou na companhia em 1958, quando a marca vendia apenas quatro produtos nos Estados Unidos. A companhia é dona de algumas das marcas mais reconhecidas do setor de beleza, como MAC Cosmetics, Clinique, La Mer, Bobbi Brown, Jo Malone London, Tom Ford Beauty, Aveda, The Ordinary e Too Faced, entre outras.

“Leonard foi um visionário que construiu pontes entre tradição e inovação. Seu legado é uma empresa que se mantém relevante mesmo após décadas de transformações na indústria”, afirmou a Estée Lauder Companies em nota.

Filho dos fundadores Estée e Joseph Lauder, Leonard ocupou cargos estratégicos ao longo de seis décadas. Ele liderou o lançamento de marcas como Clinique, Aramis e Lab Series, que ajudaram a ampliar o alcance da empresa.

Sua gestão consolidou a presença da Estée Lauder em mais de 150 países e fortaleceu sua imagem no mercado de luxo, com foco em inovação e qualidade.

A morte do executivo ocorre num momento desafiador para a Estée Lauder. Em 2024, a companhia registrou receita de 15,6 bilhões de dólares, queda de 2% em relação ao ano anterior. O lucro caiu 36%, pressionado pelo desempenho fraco na Ásia.