Mulheres ocupam só um terço dos cargos C-Level no mercado financeiro, mostra estudo

Mulheres ocupam 34% dos cargos de C-level, diretoria e vice-presidência, em instituições financeiras no Brasil, segundo mapeamento da consultoria de recursos humanos FESA Group. O estudo foi feito com 82 empresas do mercado financeiro e reuniu 249 profissionais, distribuídos em 12 posições de liderança.

O recorte por área expõe uma divisão nítida entre os departamentos em que elas já lideram e aqueles em que seguem minoria. Recursos Humanos concentra a maior presença feminina no topo, com 62% dos cargos. Em seguida vêm Relações Institucionais e Sustentabilidade, onde as mulheres representam 57% da liderança.

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Onde elas avançam, e onde desaparecem

A proporção cai à medida que se aproxima do centro financeiro das operações. Gestão patrimonial, jurídico e finanças têm, respectivamente, 46,15%, 45,95% e 40% de mulheres nos cargos de topo.

O gargalo fica mais evidente nas funções que concentram poder de decisão sobre capital: nos cargos de CFO e nas áreas de risco e corporate, os percentuais são de 30%, 28% e 20%.

O ponto cego do investment banking

Entre todas as frentes mapeadas, investment banking é onde a distância entre homens e mulheres mais se abre. Em levantamento próprio sobre o mesmo estudo, apenas 17,4% das mulheres ocupam posições de destaque, como CFO, em bancos de investimento. Somando as demais posições de chefia do setor financeiro, a presença feminina sobe para 33,8%, número próximo ao encontrado pela FESA Group no recorte geral de C-level.

Fabiana Rocha, diretora da FESA Group e especialista em mercado financeiro, diz que o setor bancário ainda tem um caminho longo pela frente e que a diversidade de gênero precisa ganhar velocidade dentro das instituições, especialmente nas áreas de maior poder decisório.

Um problema estrutural, não pontual

Outros levantamentos do setor sustentam a mesma tendência. Pesquisa da consultoria Mercer com 215 organizações brasileiras e 443 mil colaboradores mostrou que apenas duas em cada dez profissionais do nível executivo do mercado financeiro são mulheres, mesmo com o gênero feminino representando metade da base de funcionários do setor.

A mesma pesquisa aponta que a desigualdade também aparece no salário: mulheres recém-contratadas ganham em média 3% a menos, as de nível médio 12% a menos e as de alta liderança 16% a menos que os homens em posições equivalentes.

Fora do setor financeiro, o cenário de conselhos de administração segue parecido. Dados da Heidrick & Struggles mostram que, em 2022, mulheres ocupavam 16% dos assentos de conselho nas empresas listadas na B3 e 31% dos cargos totais dessas companhias.

O funil é conhecido: entrada equilibrada, afunilamento progressivo a cada degrau de liderança. Em finanças, esse funil aperta ainda mais nas áreas que decidem sobre capital, risco e alocação, justamente onde historicamente menos mulheres tiveram acesso a mentoria, patrocínio interno e visibilidade para o conselho.

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