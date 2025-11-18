Essa Startup foi consultada nos EUA sobre o risco do Tik Tok e já captou US$ 14 milhões com isso

Na era da programação intuitiva, aplicativos e sites nascem em velocidade recorde, mas a facilidade de criação esconde um passivo monumental, a desconformidade legal.

O uso de assistentes de código de IA, se por um lado acelera o desenvolvimento, por outro, pode deixar o produto vulnerável a violações de regulamentos de privacidade como o severo GDPR.

O risco é que as multas que alcançam milhões de dólares e litígios capazes de paralisar qualquer negócio. É neste campo minado regulatório que a Feroot se posiciona como a solução definitiva.

A startup canadense, especializada em cibersegurança e conformidade via inteligência artificial, acaba de levantar US$ 14 milhões em uma rodada de financiamento Série A liderada pela True Ventures, com participação da Y Combinator.

O diferencial é que a Feroot não apenas promete segurança, ela já provou sua relevância ao ser citada por legisladores em Washington, D.C., em suas análises de risco de plataformas como TikTok e DeepSeek. As informações foram retiradas de Business Insider.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

A armadilha da auditoria manual e o custo do erro

Para o CEO da Feroot, Ivan Tsarynny, a conformidade manual é um problema insustentável: "Ter um site que não esteja em conformidade com as normas é muito caro devido a litígios, multas e processos judiciais".

Enquanto grandes corporações tentam acompanhar as mais de 50 regulamentações de privacidade (incluindo HIPAA, que protege dados de saúde) com exércitos de auditores, o custo anual para manter a conformidade chega a US$ 7 milhões a US$ 8 milhões.

Para startups e empresas em rápido crescimento, a situação é ainda pior: o processo de avaliação manual é demorado, repleto de erros e praticamente impossível de ser mantido em escala.

O que o CEO da Feroot viu, foi a incapacidade dos "funcionários humanos" de escalar a segurança e a conformidade, que gera retrabalho constante e dados dispersos em inúmeros silos.

A resposta em 45 segundos: a vantagem competitiva da IA

O segredo que atraiu a True Ventures e a Y Combinator reside na eficiência radical da Feroot.

A plataforma utiliza Agentes de IA que realizam a revisão completa de conformidade e segurança em apenas 45 segundos.

Em contraste com os meses de trabalho de uma equipe humana, a IA da Feroot aplica uma automação contínua a todas as páginas críticas (de pagamentos à saúde), substituindo os erros e custos indiretos da auditoria manual.

Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativas e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.

Credibilidade política e expansão global

A Feroot não é apenas mais uma empresa de cibersegurança. O trabalho de pesquisa da companhia foi citado por legisladores em Washington D.C., e Ivan Tsarynny chegou a testemunhar sobre os riscos à privacidade perante a Comissão de Revisão Econômica e de Segurança EUA-China em 2024. Essa credibilidade institucional valida a tecnologia da startup.

Com clientes de peso como Reddit, Forbes e Xerox, e um total de US$ 25 milhões arrecadados até agora, o novo aporte será usado para reforçar o time de engenharia e expandir para mercados de alto crescimento, como o Oriente Médio e o Sudeste Asiático. A mensagem é clara: o controle de código por IA é a nova norma de mercado.

O que profissionais de finanças podem fazer para avançar mais rápido

Ao analisar o que diferencia os CEOs que realmente geram valor, o estudo da McKinsey deixa um recado claro para qualquer profissional de finanças corporativas: disciplina intelectual, capacidade de aprender rápido e domínio técnico são hoje vantagens competitivas decisivas. E essas competências não surgem por acaso — são construídas.

Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso,ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;

Carga horária de três horas;

Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;

Certificado após a conclusão do treinamento;

Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;

Possibilidade de interação com outros profissionais da área;

Estudos de casos do mercado.

EU QUERO PARTICIPAR DE TREINAMENTO VIRTUAL COM CERTIFICADO SOBRE FINANÇAS