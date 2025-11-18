A lesão que tirou uma atleta do tênis e a levou a um negócio de US$ 25 mil por mês

Sammi Ekmark, aos 29 anos, personifica a reinvenção no empreendedorismo. Após dedicar uma década ao tênis, alcançando o Top 50 individual nos EUA na Divisão I da NCAA, uma ruptura do ligamento cruzado anterior (ACL) forçou-a a reconsiderar sua jornada.

Hoje, sua startup, a Ink’d Greetings, co-fundada com o marido em 2023, fatura mais de US$ 25.000 por mês, provando que as lições da quadra são a base do sucesso nos negócios.

Ekmark, que foi invicta (92-0) no ensino médio e jogava duas horas e meia por dia, perseguia o sonho profissional. Porém, a grave lesão no joelho, frequentemente vista como um "fim de carreira" no esporte, proporcionando o tempo necessário para desenvolver um novo interesse, o empreendedorismo, despertado em uma aula na Arizona State University (ASU). As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

O DNA empreendedor no atleta de elite

Apesar da dificuldade de transição, Ekmark acredita que o mindset do atleta é o mais propício para o sucesso nos negócios. “I think the best entrepreneurs are going to be people who were former athletes,” ela argumenta.

As qualidades cultivadas no esporte — disciplina, resiliência, foco implacável e capacidade de se recuperar de falhas — são exatamente as que impulsionam um empreendimento. A lesão, que parecia um revés, acabou abrindo um caminho mais lucrativo e sustentável.

A nova era NIL e o caminho além do profissionalismo

O cenário para atletas universitários está mudando. O acordo judicial House v. NCAA, aprovado em 2024, encerrou a era do amadorismo, permitindo que atletas recebam compensação pelo seu Nome, Imagem e Semelhança (NIL).

Essa mudança histórica oferece uma rota de escape e preparação. "O NIL criou a oportunidade para os atletas realmente se prepararem para o sucesso na vida após o esporte," afirma Fitzgerald.

Ekmark concorda, defendendo que o empreendedorismo deve ser instilado nos atletas mais cedo: "Eu acho que precisamos começar a dar aos atletas outra rota... e eu acho que o empreendedorismo é provavelmente a melhor rota".

Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativas e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.

O exemplo de Ekmark, ao transformar a disciplina do tênis em um negócio de US$ 25.000 por mês, serve de inspiração e modelo para a nova geração de atletas-empreendedores.

O que profissionais de finanças podem fazer para avançar mais rápido

Ao analisar o que diferencia os CEOs que realmente geram valor, o estudo da McKinsey deixa um recado claro para qualquer profissional de finanças corporativas: disciplina intelectual, capacidade de aprender rápido e domínio técnico são hoje vantagens competitivas decisivas. E essas competências não surgem por acaso — são construídas.

Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso,ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;

Carga horária de três horas;

Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;

Certificado após a conclusão do treinamento;

Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;

Possibilidade de interação com outros profissionais da área;

Estudos de casos do mercado.

EU QUERO PARTICIPAR DE TREINAMENTO VIRTUAL COM CERTIFICADO SOBRE FINANÇAS