Essa empresa quer que você pare de andar com vários cartões — e acaba de comprar uma concorrente

Mesmo com toda tecnologia de pagamento — do Pix ao Bitcoin —, ainda é comum que muitos trabalhadores carregassem pelo menos dois cartões de benefícios no bolso: um para o vale-refeição, outro para o vale-alimentação.

Mas, nos últimos dois anos, esse cenário começou a mudar. Agora, as empresas apostam em cartões de multibenefícios, que permitem ao funcionário escolher onde gastar seu saldo. Quer ir à academia? Pagar o Uber? Abastecer o carro ou comprar algo para o home office? Você pode escolher onde colocar o dinheiro — e fazer isso com um mesmo cartão.

Essa tendência ganhou força com as discussões no Congresso Nacional sobre a portabilidade dos cartões de benefícios, o que aumentou ainda mais o interesse pela flexibilidade que essas soluções oferecem.

De olho nesse movimento, a Funcional Health Tech, uma empresa que há 25 anos oferece benefícios para compra de medicamentos em farmácias, decidiu expandir sua atuação.

Nos últimos 12 meses, a companhia lançou o Funcional Multi, um cartão que reúne até 15 carteiras de benefícios, como vale alimentação, vale transporte e vale home office. Agora, a empresa dá um passo ainda maior com a aquisição da BeFlex, uma empresa paulista de multibenefícios que já atende 70 empresas e 20.000 funcionários.

“A aquisição da BeFlex faz parte da nossa estratégia de acelerar a expansão no mercado de multibenefícios e oferecer uma experiência completa para os nossos clientes”, diz Bruno Della Monica, Diretor Geral do Funcional Multi.

O valor da negociação não foi informado. Com a aquisição, a Funcional espera expandir ainda mais sua operação e chegar a 3 milhões de vidas atendidas até 2025.

“A BeFlex traz um conhecimento enorme no mercado de multibenefícios e uma cultura de startup que se alinha à nossa estratégia. Essa sinergia nos fez avançar rapidamente com a aquisição", diz Della Monica.

O que faz a Funcional

A Funcional Health Tech opera em três frentes principais:

Benefício Farmácia: Oferece descontos em medicamentos para funcionários de grandes empresas, como Ambev, Coca-Cola e Suzano.

Oferece descontos em medicamentos para funcionários de grandes empresas, como Ambev, Coca-Cola e Suzano. Soluções para farmácias: Integra farmácias e distribuidores para automatizar descontos no ponto de venda.

Integra farmácias e distribuidores para automatizar descontos no ponto de venda. Tecnologia para RH: Ferramentas como o RH Analytics ajudam as empresas a tomar decisões baseadas em dados sobre o uso dos benefícios.

Ferramentas como o RH Analytics ajudam as empresas a tomar decisões baseadas em dados sobre o uso dos benefícios. Multi Benefícios: cartão com multibenefícios para empresas

Atualmente, a Funcional realiza 17 bilhões de reais em transações anuais em suas plataformas e projeta um faturamento de 180 milhões de reais para 2024, com um crescimento de 20% ao ano.

Qual é a estratégia com a compra da BeFlex

A compra da BeFlex é a sétima aquisição realizada pela Funcional nos últimos seis anos, como parte de uma estratégia de crescimento baseada tanto no desenvolvimento de tecnologia quanto na compra de empresas de pequeno e médio porte.

"A BeFlex nos traz 20.000 vidas e 70 clientes, o que vai ajudar muito na nossa estratégia de crescimento", diz Della Monica.

Além de aumentar a base de usuários, a Funcional também vai integrar elementos tecnológicos da BeFlex ao seu portfólio, acelerando o desenvolvimento do Funcional Multi.

A meta da Funcional é alcançar 3 milhões de usuários no Funcional Multi até 2025 e se consolidar como referência no setor de multibenefícios.

"O mercado de benefícios ainda tem muito espaço para crescer. Estamos falando de 30 milhões de vidas apenas no mercado de benefícios no Brasil, e com nossa tecnologia, estamos preparados para crescer nesse segmento", afirma Della Monica.

Quais são os desafios do setor

Mesmo numa toada de crescimento, a Funcional encara um desafio gritante do setor: ela não é a única olhando para as mudanças de mercado.

O mercado de multibenefícios vem se tornando cada vez mais competitivo, especialmente após a mudança na legislação em 2023, que facilitou a entrada de novos players no setor.

Empresas tradicionais como Alelo, Sodexo e Ticket continuam dominando o mercado, mas novos competidores, incluindo fintechs e startups, estão surgindo com força.

“A mudança na legislação abriu espaço para novas empresas, como nós, competirem com as grandes multinacionais”, diz. “Isso trouxe mais inovação para o setor e nos permitiu avançar com soluções como o Funcional Multi, que combina vários benefícios em um único cartão”.

Com a tecnologia de cartões bandeirados, os funcionários podem usar o saldo em qualquer lugar que aceite bandeiras como Visa ou Mastercard, eliminando a necessidade de consultas para saber onde o benefício é aceito.

"Hoje, o cartão multibenefícios é muito mais flexível. Não precisamos mais ter 10 cartões para cada tipo de benefício", explica.

O grande diferencial da Funcional, segundo o executivo, é sua expertise em saúde e bem-estar.

O Multi CashCare, por exemplo, converte parte dos gastos com medicamentos em créditos para o funcionário usar em serviços de saúde, como consultas em academias e sessões de terapia. "Esse é o nosso principal diferencial. Queremos agregar valor ao dia a dia dos funcionários, conectando saúde e tecnologia", afirma.