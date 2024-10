O poder da pausa: essa executiva escolheu viver um período sabático – e não se arrepende

Depois de quase três décadas de dedicação ininterrupta ao mundo corporativo, Charline Carolino, executiva de recursos humanos com passagem por grandes empresas, como Braskem e Odebrecht, decidiu fazer o impensável: pausar sua carreira. Para muitos, o ritmo acelerado dos cargos executivos cria uma rotina difícil de romper, mas Charline foi na contramão e preferiu desacelerar.

"Decidi parar para refletir", conta. "O que é ser produtiva? Por que eu preciso ser produtiva o tempo todo? Qual é a minha identidade fora do mercado corporativo, que direcionou muitas das minhas decisões na vida?", refletiu.

A decisão veio após quase 20 anos na mesma empresa – onde foi estagiária e alcançou cargos de liderança. O desligamento, que se deu de forma respeitosa após uma reestruturação organizacional, deixou um espaço que, em vez de ser preenchido por uma nova posição imediata, deu lugar a uma pausa estratégica.

Uma pausa que exigiu planejamento

No entanto, a decisão de fazer um sabático não foi tomada de forma impulsiva. Charline sempre acreditou na importância de estar atualizada e conectada ao mercado. Foi esse desejo por aprendizado que a levou a fazer do renomado festival SXSW, nos Estados Unidos, o ponto de partida para o seu sabático.

No evento, Charline teve a oportunidade de ampliar sua rede de contatos e se reconectar com um interesse antigo por comportamento humano e inovação. "Foi uma oportunidade valiosa para me reconectar com as tendências", diz. "Mas também trouxe uma nova perspectiva para minha carreira", pondera.

Os dias passados entre palestras e workshops, imersos em novas culturas e interações, proporcionaram a Charline uma visão fresca e revigorada sobre sua vida pessoal e profissional. E isso era apenas o começo da sua jornada.

Martha Didier (Head de sucesso do cliente na Exame Corporate Education), Charline Carolino (HRBP Diretor na Braskem) (Divulgação: CHRO Exame)

Ao retornar ao Brasil, Charline enfrentou um dos maiores desafios do período sabático: a ausência de uma rotina fixa. Seu objetivo era aproveitar o momento para estabelecer conexões genuínas e focar no autocuidado e espiritualidade – mas percebeu que isso seria mais desafiador do que imaginava.

"Sem a estrutura de uma rotina diária, pode ser fácil cair na procrastinação, fazendo com que o sabático seja menos significativo que o planejado", explica.

Uma jornada de autoconhecimento

Apesar do desafio inicial, Charline percebe que há muitos benefícios na pausa. Ela conta que o autocuidado – muitas vezes deixado de lado – trouxe à tona questões de saúde física e emocional que precisavam ser tratadas.

Além disso, sua espiritualidade entrou para sua lista de prioridades e tornou-se uma bússola para guiá-la em sua busca por uma vida mais plena e equilibrada. "Explorar a força da fé e integrar a espiritualidade em todos os aspectos da vida foi essencial para que o sabático tivesse um significado mais profundo", diz.

O contato com amigos e a ampliação da sua rede de contatos também tomaram novas formas. "As conversas se tornaram mais significativas e fortalecemos os relacionamentos que trazem crescimento e bem-estar", conta a executiva.

Uma das descobertas mais marcantes do sabático foi a ressignificação do conceito de produtividade. Para ela, ser produtivo é ser autêntico e ter coragem para desacelerar e se reconectar com o que realmente importa.

"Em um mundo que glorifica o trabalho constante, tive que desconstruir a ideia de que ser produtiva é o mesmo que estar ocupada o tempo todo" Charline Carolino, executiva de RH, que está vivendo um período sabático

Planejamento: como tirar um período sabático?

Um dos aspectos mais recorrentes nas conversas sobre sabáticos é o planejamento financeiro. Charline, no entanto, destaca que seu sabático começou de forma "inconsciente" muitos anos antes, quando passou a entender que a liberdade era um valor central em sua vida.

Foi com essa mentalidade que Charline estruturou um planejamento financeiro consciente, que lhe permitiu tomar a decisão de fazer uma pausa sem o peso da preocupação imediata com questões econômicas. "Entendo ser um privilégio eu poder fazer uma pausa neste momento", afirma.

Ela conta que uma metodologia simples a ajudou a ter clareza sobre as suas ações: o 5W2H, que consiste em responder algumas perguntas. Veja a seguir.

What: o que será feito?

Why: por que será feito?

Where: onde será feito?

When: quando será feito?

Who: quem será responsável?

How: como será feito?

How much: quanto custará?

O retorno ao mercado e novas perspectivas

Conforme seu período sabático se aproxima do fim, Charline já se prepara para o retorno ao mercado. Mas esse momento está longe de qualquer sentimento de pressa. Ela encara esse momento com motivação renovada e expectativas mais claras sobre o tipo de líder e profissional que deseja ser.

Charline Carolino, HRBP Director Braskem (Eduardo Frazão/Exame)

"A pausa proporcionou uma reflexão profunda sobre minha trajetória e meu impacto nos negócios", avalia Charline. "Tenho certeza de que retornarei com uma visão mais clara sobre o legado que quero construir", diz ela.

Ela está pronta para voltar, mas com uma certeza inabalável: o valor da pausa e do autoconhecimento se tornarão parte integrante de sua nova jornada. E vai compartilhar essa experiência com outras pessoas em um livro que está escrevendo. "Meu intuito é trazer uma reflexão sobre como o sabático pode ser transformador, tanto pessoal quanto profissionalmente", explica.