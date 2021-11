No esquenta da Black Friday, vendas disparam 31% e chegam a R$ 2,8 bi

Às vésperas da Black Friday, que acontece na próxima sexta-feira, 26, os consumidores já mostram um interesse maior em comprar. De acordo com um levantamento da consultoria NielsenIQ|Ebit, as vendas no e-commerce entre os dias 18 e 24 de novembro, que antecedem a data, já totalizam 2,8 bilhões de reais, um salto de 31% em comparação com o mesmo período do ano passado.

O valor que as pessoas estão dispostas a gastar próximo da data também cresceu. A pesquisa indica um crescimento de 14% no valor médio das vendas, que ficou em torno de R$ 533. Já o volume de pedidos aumentou 11% comparado a 2020, chegando a 5,1 milhões.

"Depois de um 2020 muito forte para o e-commerce, era natural uma moderação levando-se em conta toda o cenário macroeconômico mais desafiador", afirmou o head de e-commerce da NielsenIQ|Ebit, Marcelo Osanai.

Dentre os que decidiram antecipar as compras da Black Friday, há uma preferências pelos segmentos de eletrodomésticos, com 22% do faturamento total nos sete dias analisados pela NielsenIQ|Ebit. Em seguida estão os segmentos de telefonia/celular (19%), casa e decoração (13%), eletrônicos (9%), informática (9%), moda e acessórios (5%), perfumaria e cosmético (3%) e esporte e lazer (3%).

A expectativa é que a edição de 2021 seja a mais bem-sucedida Black Friday dos últimos anos. Uma pesquisa da Neotrust indica um crescimento no volume de vendas que pode elevar o faturamento a 6,1 bilhões de reais, 18% a mais do que no ano anterior. Para manter os bons números, como em 2020, as empresas devem investir em frete grátis. Segundo a Neotrust, espera-se que entre 75% e 80% das compras pelo varejo digital aconteçam com frete grátis.

A projeção, ao que tudo indica, deve se realizar. De acordo com a NielsenIQ|Ebit, na semana anterior a Black Friday, mais da metade dos pedidos feitos ofereciam frete grátis, o que pode ter impulsionado a alta nas vendas. No entanto, o valor médio para quem pagou por frete, subiu de R$ 37,70 para R$ 41,80.