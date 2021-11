R$ 6 bi em vendas e 80% de frete grátis: o que esperar desta Black Friday

A edição 2021 da Black Friday promete ser a melhor de todos os tempos. De acordo com levantamento da Neotrust, a data deve gerar 8,5 milhões de pedidos no e-commerce, alta de 13% na comparação com 2020. Esse volume de vendas deve gerar faturamento de 6,1 bilhões de reais, o que representa um crescimento de 18% em relação ao ano anterior.

A Black Friday de 2020 já havia sido a maior do varejo digital, com 4,52 milhões de consumidores ativos. O crescimento em 2021 se deve em parte ao maior número de pedidos e consumidores. Mas também é influenciado pelo aumento nos preços, devido à alta do dólar e à inflação.

Uma pesquisa feita pela Neotrust, mostrou que 59% das pessoas pretendem comprar algum produto online na Black Friday 2021, enquanto 36% disseram que a decisão de compra dependerá das vantagens oferecidas.

Questionados sobre qual será a maior motivação de compra, 59% dos entrevistados disseram que gostam de aproveitar as promoções, enquanto 30% manifestaram interesse em um produto específico. Do total, 12% apontaram outras razões.

Entre os que não pretendem fazer compras na data, 63% afirmaram não ver vantagens da Black Friday. Já 12% observaram que não encontram o produto que gostariam, 11% assinalaram que o frete é alto e 14% mencionaram outras razões.

Dentre os que pretendem ir às compras, 49% devem comprar eletrônicos, 31% devem comprar eletrodomésticos, 27% devem comprar itens de moda e acessórios e 25% devem gastar em eletroportáteis. Também foram mencionados produtos em telefonia (23,9%), beleza e perfumaria (23,5%), utilidades domésticas (18,5%), alimentos e bebidas (17,6%), móveis (17,6%) e esporte e lazer (11,9%).

Frete grátis

Para garantir a compra, as empresas vão mais uma vez investir em frete grátis. De acordo com projeção da Neotrust, espera-se que entre 75% e 80% das compras pelo varejo digital aconteçam com frete grátis. Em 2019, 63,41% das compras tiveram frete grátis, número que saltou 11,2 pontos percentuais em 2020, passando para 74,61%.

“O frete é – e sempre será – um dos fatores decisivos na hora da compra digital. A prova disso é que que cada vez mais há uma procura por entregas baratas ou grátis”, disse o CEO da Neotrust, Fabrício Dantas, em comunicado.

O estudo da Neotrust indica que o valor do frete apresentou redução desde o começo da pandemia. Em 2021 o frete já apresenta valores menores em todos os meses na comparação com 2020.

Já a quantidade de tentativas de fraude durante a promoção será maior que ano passado, chegando a 34 mil tentativas, de acordo com dados da ClearSale, parceira da Neotrust.

O número representa alta de 52% em relação ao ano passado, quando houve 22 mil tentativas de fraude. Ainda assim, a Black Friday é uma data pouco visada por fraudadores. Segundo a Neotrust, eles atuam mais no Dia das Mães, no Dia dos Pais e no Natal.

