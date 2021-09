Melhores e Maiores 2021: ESG será critério na premiação de negócios

O mundo tem passado por diversas transformações, e questões de cunho ambiental, social e de governança (ESG, na sigla em inglês) ganham cada vez mais destaque na sociedade e nos negócios. Por isso, a EXAME incluiu no Melhores e Maiores 2021 duas categorias especiais — além das categorias tradicionais — que são baseadas em critérios ESG: startup do ano e empreendedor social do ano.

Se antes o papel das empresas era conseguir a maior lucratividade possível, hoje elas têm outras responsabilidades. E os modos como esse lucro é alcançado ganham cada vez mais relevância. “Atualmente, não importa mais apenas a empresa crescer de forma lucrativa, e sim como ela faz isso. Ao incorporar os critérios ESG no Melhores e Maiores, nós olhamos para a sustentabilidade da atuação das companhias no longo prazo”, explica Renata Faber, head de ESG da EXAME.

Empresas com boas práticas ESG tendem a ser inovadoras porque são companhias com um ambiente diverso, geram mais criatividade, e mantêm um bom relacionamento com os stakeholders. “As startups estão revolucionando o mercado, quebrando paradigmas de empresas e setores, trazendo novos produtos e serviços para os consumidores. Inclui-las neste prêmio é uma maneira de reconhecer a inovação. E, ao premiar a startup do ano, nós apoiamos e incentivamos empresas inovadoras com base no ESG”, disse Faber.

Já sobre a categoria empreendedor social do ano, Faber explica que cada vez mais empresas estão assumindo novos papéis sociais. "Tem pessoas incríveis que lideram esses movimentos e buscam o apoio das grandes companhias para resolver questões sociais. Esta categoria foi criada para reconhecer pessoas que têm trabalho para reverter o cenário de problemas de desigualdade social no nosso país”, conta Faber.

Como será a premiação do Melhores e Maiores 2021

A edição deste ano do mais tradicional e reconhecido prêmio da economia brasileira já tem data para acontecer. A cerimônia de premiação do Melhores e Maiores 2021 será realizada no próximo dia 20 de outubro, a partir das 19 horas.

O evento terá apresentação de André Esteves, sócio sênior do BTG Pactual, do mesmo grupo controlador da EXAME. Em seguida, está previsto um discurso de abertura do ministro da Economia, Paulo Guedes. A transmissão online poderá ser acompanhada por aqui.

As 20 categorias premiadas

O ranking que avalia e classifica empresas com base no desempenho do ano anterior será dividido nas seguintes categorias:

Agronegócio;

Alimentos e Bebidas;

Atacado e Varejo;

Bens de Capital e Eletroeletrônicos;

Saneamento e Meio Ambiente;

Energia;

Farmacêutico e Beleza;

Transporte, Logística e Serviços Logísticos;

Papel e Celulose;

Telecomunicações;

Química e Petroquímica;

Tecnologia e Mídia;

Mineração;

Moda e Vestuário;

Imobiliário;

Saúde;

Serviços Financeiros;

Siderurgia e Metalurgia.

Esta edição também trará as listas dos maiores bancos, cooperativas e empresas de educação, por ordem de faturamento.

A análise dos dados será feita pelo Ibmec, considerado uma das melhores escolas de negócios do Brasil, que surgiu em 1970, no Rio de Janeiro, com a denominação Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais. Em 1985, a instituição lançou o primeiro MBA em finanças do Brasil.

Além do Ibmec, a avaliação das empresas passará por uma comissão escolhida pela direção da EXAME, que irá validar os resultados para chegar às melhores companhias de 2021.

Participe do Melhores e Maiores 2021 gratuitamente.