Equatorial obtém financiamento de R$ 2 bilhões do BNDES

A Equatorial Energia informa que suas controladas Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia e Equatorial Pará Distribuidora de Energia obtiveram aprovação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para financiamento de R$ 2,150 bilhões.

O montante será destinado para o plano de investimento para os anos de 2021 a 2023. “Os próximos 3 anos de investimentos das companhias contam com financiamento aprovado pelo banco”, destaca a empresa em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O financiamento aprovado é de R$ 750,8 milhões à Equatorial Maranhão e R$ 1,4 bilhão à Equatorial Pará, ambas com carência até dezembro de 2023 e prazo total de 20 anos ao custo de IPCA + 4,08% ao ano.

Os recursos serão utilizados para expansão do sistema de distribuição, combate às perdas de energia, melhoria da qualidade do fornecimento, ampliação da base de clientes e aprimoramento da operação do sistema elétrico.