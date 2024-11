Empresa do PR transforma máquina de bebidas e snacks em negócio de R$ 1 bi

A pandemia alterou a maneira como as pessoas usam máquinas de autoatendimento, as vending machines.

Antes vistas como uma comodidade, essas máquinas tornaram-se essenciais em um cenário onde a redução de contato físico se tornou prioridade. Globalmente, o mercado de vending machines deve movimentar mais de US$ 30 bilhões até 2024.

No Brasil, o setor cresceu para R$ 1,3 bilhão em 2020, com a demanda por formas de pagamento sem contato, e o surgimento de novos produtos, como máscaras e álcool em gel.

Essas máquinas, que oferecem desde bebidas como refrigerantes até refeições rápidas, precisam de tecnologia para funcionar adequadamente: processar pagamentos, monitorar o estoque e sinalizar problemas técnicos.

"A pandemia acelerou a mudança de comportamento do consumidor, que procurava soluções mais práticas e seguras. As empresas viram uma oportunidade de modernizar as máquinas e melhorar o atendimento aos clientes", diz Eduardo Muniz, CEO da VM Tecnologia.

Como a VM cresceu nos últimos anos

A VM Tecnologia nasceu com a missão de modernizar o mercado de vending machines no Brasil.

Fundada em Curitiba em 2011, a empresa oferece uma plataforma digital, VMpay, que conecta as máquinas à internet e monitora, em tempo real, o desempenho delas: o que foi vendido, quando a máquina precisa ser reabastecida ou se há falhas técnicas.

Desde 2020, a VM expandiu sua atuação para novos mercados, como micro mercados em condomínios e lavanderias de autoatendimento, além de máquinas de diversão, como gruas de pegar pelúcias.

A empresa tem 25 mil máquinas conectadas e tem presença em 27 estados do Brasil. “Nosso foco é ajudar os operadores a otimizar a operação das máquinas. Eles sabem o que vender, onde vender e quando repor. Isso reduz perdas e aumenta a rentabilidade”, afirma Muniz.

De salas VIPs a vending machines

A história da VM começou em 2011 sob o nome de Verti, quando seus fundadores — Eduardo Muniz, Luiz Schwab e Celso Romão — trabalhavam com o controle de acesso a salas VIPs de aeroportos.

Em 2014, após perceberem uma oportunidade no mercado de vending machines no Brasil, os sócios decidiram desenvolver uma tecnologia própria para atender a essa demanda. "As vending machines no Brasil não estavam preparadas para o sistema de pagamento do país. Foi aí que decidimos criar nossa própria solução", diz Muniz.

O VMpay foi o primeiro produto da VM, combinando um sistema de pagamento com telemetria. Telemetria é a tecnologia que permite monitorar remotamente as máquinas, como saber se a máquina precisa de reabastecimento, se está funcionando corretamente ou quanto faturou em determinado período.

A empresa deixou de atuar com outros produtos e passou a focar exclusivamente no mercado de vending machines, mudando seu nome para VM Tecnologia.

Mais recentemente, em 2021, Kelvin Blac entrou para a VM Tecnologia após atuar em empresas como Stone e Ebanx, especializando-se em estratégias comerciais e financeiras. Na VM, ele tem focado em expandir a atuação da empresa na América Latina.

O que aprender com a gestão da VM

A VM se destaca por seu modelo de negócios simples:

ela fornece aos operadores de vending machines os dispositivos necessários para integrá-las à internet e permitir pagamentos por cartões e aplicativos.

Além disso, oferece ferramentas que possibilitam o monitoramento remoto das máquinas, ajudando os operadores a organizar a logística de reabastecimento e otimizar suas rotas.

Esse modelo permite aos operadores aumentar a rentabilidade das máquinas, evitando problemas como falta de estoque e falhas técnicas.

Durante a pandemia, a VM adaptou suas tecnologias para novos mercados, como lavanderias e micro mercados em condomínios.

"Nosso objetivo é permitir que o operador tenha o máximo de controle possível, sem a necessidade de grandes investimentos em infraestrutura e sem sobrecarregar a operação", afirma Muniz.

Em 2023, a VM Tecnologia alcançou a marca de R$ 1 bilhão em transações, um marco significativo para a empresa. Esse resultado reflete a crescente adoção de suas soluções de pagamento e gestão para vending machines e outros sistemas de autoatendimento.

Em 2024, a VM foi incluída no ranking Negócios em Expansão da EXAME, ocupando a 53ª posição. A empresa alcançou uma receita líquida de R$ 18,5 milhões em 2023, um crescimento de 63% em relação ao ano anterior.

Esses números refletem a expansão acelerada da empresa e o sucesso de seu modelo de negócios, que vem se consolidando cada vez mais entre os operadores de máquinas de autoatendimento.

"Estar no ranking da EXAME é um reconhecimento importante para nós. Mostra que nossa tecnologia está resolvendo problemas reais e gerando valor para os nossos clientes", afirma Muniz.

A venda para a Nayax e os planos para o futuro

Em abril de 2024, a VM foi adquirida pela Nayax, uma empresa israelense de soluções de pagamento para autoatendimento, por R$ 110 milhões. A Nayax, com operações em 120 países e mais de 1,3 milhão de máquinas conectadas, é líder mundial nesse segmento.

"Agora, com a Nayax, teremos acesso a tecnologias que antes eram inviáveis no Brasil. Isso nos permitirá crescer ainda mais", diz Muniz.

A partir dessa aquisição, a VM se prepara para lançar uma nova linha de produtos voltados para restaurantes e cafés que queiram adotar o modelo de autoatendimento.

"Vamos começar a oferecer totens e soluções de pagamento para o setor de alimentação, com a mesma filosofia de autoatendimento que aplicamos nas vending machines", diz Muniz. "O objetivo é aumentar a conveniência para os consumidores e a rentabilidade para os operadores."

Além disso, a empresa está apostando em novos mercados, como lavanderias autônomas e pequenos mercados em condomínios, com novos modelos híbridos de atendimento.

"Nosso foco agora é dar aos estabelecimentos comerciais uma solução completa para que possam operar sem a necessidade de muitos funcionários, otimizando suas operações e aumentando a eficiência", diz Muniz.

A VM também planeja expandir para outros países da América Latina. Além disso, a empresa começará a realizar testes em novos modelos de pagamento para micro mercados e restaurantes no início de 2025.

Um piloto será iniciado com um lojista de pequeno porte, com planos de expandir para o mercado nacional ainda no primeiro semestre de 2025. A previsão é que a solução híbrida, que integra tanto o autoatendimento quanto o atendimento assistido, atenda a bares, food trucks e lanchonetes, com uma receita mensal entre R$ 50 mil e R$ 250 mil.

Com 25 mil máquinas conectadas no Brasil e uma nova fase após a aquisição pela Nayax, a VM Tecnologia está pronta para se consolidar como líder no mercado latino-americano de autoatendimento.

A aposta da empresa é que seus novos totens híbridos, que combinam o autoatendimento com uma frente de caixa móvel ou fixa, podem revolucionar o atendimento no Brasil e em outros países da região.

"Nosso objetivo é simplificar a operação de nossos clientes, reduzir custos e aumentar a experiência do consumidor. E, com a Nayax, temos o respaldo global para levar essa tecnologia a novos mercados", diz Muniz.

O que é o ranking EXAME Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2024, a pesquisa avaliou as empresas brasileiras que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2023.

A análise considerou os negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais. Após uma análise detalhada das demonstrações contábeis das empresas inscritas, a edição de 2024 do ranking foi lançada no dia 24 de julho.

São 371 empresas de 23 estados brasileiros que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.