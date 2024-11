Pelúcias inspiradas na cultura chinesa viralizam e conquistam o público jovem

Cada vez mais cidades e museus na China estão lançando seus próprios produtos culturais de pelúcia, que vêm ganhando popularidade entre os consumidores. Nas redes sociais, hashtags como “Os chineses têm sua própria versão do Jellycat (marca britânica de brinquedos)” estão em alta.

Primeiro mercado de pelúcias culturais em museus

Durante a 13ª Exposição de Indústria Criativa e de Design Cultural de Suzhou, realizada na cidade de Suzhou, na província de Jiangsu, foi introduzido o primeiro mercado de pelúcias culturais em museus do país. O evento atraiu um grande público, com muitas pessoas formando filas para explorar e adquirir os produtos exclusivos.

“Uma hora antes da abertura das portas, visitantes já estavam na fila, ansiosos para conseguir os bonecos de pelúcia de ‘caranguejo’. Em apenas 10 minutos após a abertura, 600 unidades foram vendidas”, disse Liu Xiaoping, integrante do departamento de cultura e criatividade do Museu de Suzhou.

Popularidade crescente e sucessos virais

Com produtos de 11 instituições culturais e museus, o mercado expôs cerca de 20.000 produtos culturais de pelúcia. Durante os três dias do evento, as vendas desses brinquedos, com preços entre 30 e 300 yuans (aproximadamente R$ 20 e R$ 208), somaram impressionantes 663.000 yuans.

A popularidade dos produtos culturais de pelúcia já vinha crescendo antes da recente tendência. Em junho de 2022, um produto inspirado na escultura de bronze do Museu Provincial de Gansu chamou a atenção da internet. Já no Festival da Primavera de 2023, o Museu de Suzhou lançou uma réplica de pelúcia da espada de bronze de Fuchai, que acumulou quase 60.000 unidades vendidas.

Em 2023, o apelo dos brinquedos de pelúcia expandiu para outros interesses. Após o sucesso viral do prato Malatang em formato de pelúcia, lançado pelo Museu Provincial de Gansu, quase 200.000 consumidores adquiriram o item na plataforma Tmall, da Alibaba, resultando em um aumento de 343% nas vendas em comparação ao ano anterior.

Atração pelo bem-estar emocional e conforto

Os produtos culturais de pelúcia trouxeram uma nova dimensão ao crescimento da indústria cultural e criativa na China. Comentários como “É tão macio e reconfortante, só de olhar já fico feliz” e “As carinhas fofas sempre iluminam o meu dia” destacam o apelo desses brinquedos. O design cativante e a textura suave garantem o sucesso entre os jovens.

A tendência reflete uma mudança no comportamento do consumidor, que agora busca cada vez mais satisfação emocional. De acordo com o relatório anual de 2023 da Associação Chinesa de Consumidores, a prioridade pelo bem-estar emocional nas compras deve se consolidar no mercado nos próximos anos.

Para Xu Zhe, do departamento de cultura e criatividade do Museu de Suzhou, a continuidade do sucesso está na criação de produtos de alta qualidade e conteúdo envolvente, combinados com exposições presenciais e interações online para engajar o público-alvo.