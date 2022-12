O exemplo da empresa que convocou clientes (e se uniu a eles) para fazer o bem

Em setembro de 2021, a Engie Brasil Energia – empresa líder em energia renovável do país – lançou o Parcerias do Bem, um programa que convida clientes e parceiros de diferentes portes e setores a se engajarem em suas iniciativas de responsabilidade social estruturadas pela empresa que tem mais de 20 anos de expertise em atuação socioambiental no país.

A ação está alinhada ao último dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU, que diz respeito, justamente, à importância das parcerias para “fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável”.

Em um ano de atuação, o programa já firmou mais de 20 parcerias – algumas delas, em fase de implementação –, impactando a vida de milhares de pessoas em 16 estados brasileiros.

“O Parcerias do Bem foi criado com a intenção de unir as nossas iniciativas de responsabilidade social às forças de empresas que possuem o mesmo propósito, agregando valor à energia que vendemos para nossos clientes e parceiros”, descreve Eduardo Sattamini, diretor-presidente e de relações com investidores da Engie Brasil Energia.

Empresas do bem

Foi o caso da Scala Data Centers – primeira empresa a aderir ao programa. A parceria resultou em sete ações conjuntas, incluindo doações em prol do Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, no Paraná, considerado o maior hospital pediátrico do Brasil. Depois veio a EssilorLuxottica, empresa líder global em lentes oftalmológicas que participou de uma campanha em prol da visão. Na cidade de Umburanas, no sertão da Bahia, todos os 3,2 mil alunos da rede pública de ensino receberam consultas e exames. E na comunidade de Campo Largo, no município vizinho de Sento Sé, também na Bahia, os 450 moradores foram atendidos por oftalmologistas. Após a triagem, a ação promoveu a doação de óculos a todas as 674 pessoas que precisavam de lentes corretivas.

“Indo além da relação comercial, queremos que nossos clientes compartilhem dessa visão e se engajem nas iniciativas sociais. Nosso principal objetivo é fomentar o desenvolvimento sustentável dessas regiões ampliando projetos que estimulem a educação, a cultura, a saúde e a geração de renda”, diz Luciana Nabarrete, diretora de pessoas, processos e sustentabilidade da Engie Brasil Energia.

O Instituto Consulado da Mulher, ação social da marca Consul, que faz parte do grupo Whirlpool, participou das edições de 2021 e 2022 do programa Mulheres do Nosso Bairro, da Engie Brasil Energia. O projeto atendeu, nas duas últimas edições, mais de 2 mil mulheres em todos os eixos do programa, incluindo combate à violência e acesso à educação e à saúde. Foram beneficiados, diretamente, 134 negócios liderados por mulheres em todo o Brasil.

Outra união de sucesso foi realizada com o McDonald’s: na ação mais recente do McDia Feliz, foram aportados mais de R$ 90 mil para organizações que dão suporte a pacientes e a hospitais oncológicos, como o Cepon – hospital de tratamento de câncer em Florianópolis – e a ONG Instituto Pequenos Anjos, que oferece moradia, alimentação e cuidados para crianças em tratamento oncológico.

Para construir essa cadeia de interações, a Engie Brasil Energia realizou uma série de webinars para os potenciais parceiros, abordando práticas de investimento social privado, aplicação de mecanismos de incentivo fiscal, governança e engajamento de pessoas físicas no apoio a projetos socioambientais, entre outros temas.

Como deu para notar, não falta energia para que a Engie e seus clientes e parceiros transformem milhares de vidas por meio do desenvolvimento local, da educação e da cultura, promovendo transformação social e empoderando comunidades e parceiros.

“Nossa estratégia para 2023 é aumentar o alcance dos projetos em parceria com clientes e parceiros, buscando mobilizar mais recursos, não apenas financeiros, para expandir os impactos positivos para as pessoas”, explica Sattamini. “Por meio de ações conjuntas como essa, promovemos valor à sociedade e apoiamos o desenvolvimento socioeconômico mais justo do país.”