Em Maringá, novo hub quer tornar as cidades mais inteligentes

O Paraná vai abrigar um novo parque tecnológico voltado ao desenvolvimento de cidades inteligentes.

Batizado de HUB Cidades, o projeto foi apresentado durante o Smart City Expo Curitiba 2026, nesta quinta-feira, 26, e integra o Cidade Aruna, em Maringá — empreendimento da construtora e incorporadora PRC Empreendimentos.

O masterplan reúne urbanismo, inovação, sustentabilidade e qualidade de vida em um projeto de grande escala, com VGV estimado em R$ 2,5 bilhões.

O projeto contempla torres residenciais, comerciais e médicas, além de shopping center, teatro, hotel e centro de convenções, totalizando mais de 250 mil metros quadrados de área a serem construídas até 2032.

'Smart City': projeto em Dubai, por exemplo, levou a criação de uma rede de drones (Getty Images/Getty Images)

Concebido pela parceria entre a Ecosystems Builders e a PRC Empreendimentos, o HUB Cidades foi estruturado para atuar como um parque tecnológico vocacionado.

A proposta é reunir iniciativa privada, poder público, instituições de ensino, pesquisadores, empresas e especialistas em torno do desenvolvimento de ferramentas para áreas como urbanismo, mobilidade, sustentabilidade, conectividade, energia, saúde, bem-estar urbano e novos modelos de vida nas cidades.

“Queremos criar um ambiente que reúna conhecimento e visão de futuro, contribuindo para uma cidade mais inovadora, sustentável e preparada para novos ciclos de desenvolvimento — além de atrair talentos e negócios”, afirma Raphael Ferreira, CEO da PRC Empreendimentos.

Inovação urbana

Com masterplan desenvolvido pela A5 Urbano — escritório de arquitetura e urbanismo referência no Sul do país — o Cidade Aruna, em Maringá, propõe um modelo de ocupação orientado por sustentabilidade, mobilidade ativa, integração com a natureza e novas dinâmicas de convivência.

O HUB Cidades surge, portanto, como um elemento estratégico para ativar o ecossistema do empreendimento. Como parte desse movimento, lançou uma jornada de capacitação voltado a profissionais de vendas de ativos imobiliários.

A iniciativa, chamada “Venda Além do M²”, levou dezenas de corretores para uma imersão no Smart City Expo Curitiba. A proposta é evidenciar como o empreendimento pode contribuir para consolidar a imagem de Maringá, já reconhecida pelo seu planejamento urbano e qualidade de vida.

“Iniciativas como o HUB Cidades demonstram que o mercado imobiliário pode assumir um papel protagonista na construção de um novo paradigma urbano — mais humano, colaborativo e sustentável”, afirma Eduardo Paulino, CEO e cofundador da A5 Urbano.