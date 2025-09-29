Quer ver como funciona um ateliê de relojoaria? A Statera inaugura uma mostra no hotel Rosewood

A Statera Watch Co. é um caso raro de marca independente de relojoaria, com peças mecânicas de muita qualidade, fundada no Brasil. Seus relógios de apelo retrô e movimento mecânico vêm recebendo reconhecimento da comunidade internacional e têm sido destaque de veículos de mídia como o The New York Times.

A marca é de Maringá, no interior do Paraná. Mas agora clientes e interessados de São Paulo poderão saber mais sobre a manufatura que já se tornou um case entre os aficionados por relojoaria. A partir deste fim de semana e até o dia 6 de outubro, um ateliê temporário da Statera funcionará dentro do Rosewood, hotel que ocupa hoje o antigo hospital histórico Matarazzo Maternidade, em São Paulo.

O ateliê temporário da Statera funciona na galeria White Box, do Rosewood São Paulo. Nesse espaço, os profissionais irão produzir peças que poderão ser encomendadas e personalizadas, revelando as minúcias dos processos. Entre as técnicas empregadas na produção dos relógios estão o Enamel Grand Feu, um efeito de esmaltação do mostrador, utilizado por manufaturas suíças há séculos.

Também têm destaque na produção dos relógios da marca a coloração de ponteiros pelo calor, a gravação manual, o polimento à mão e a tampografia. São métodos que, transmitidos através do tempo, são reinterpretados dentro do ateliê e ajudam a dar vida às criações.

O destaque atual da marca é o modelo ST02, em tamanhos de 37 e 39 milímetros, de design minimalista e apelo vintage. O movimento mecânico automático é o suíço La Joux Perret G-100, com 68 horas de marcha.

De Maringá para Genebra

A identidade da marca se conecta com a missão do Rosewood de celebrar a diversidade da criação brasileira. A mostra marca o ingresso de Statera no portifólio de produtos curados para a Art Library. A boutique local passa a partir de 13 de outubro a oferecer com exclusividade de pronta entrega as criações de Statera Watch & Co.

A marca, fundada em 2021 por Rafael Guimarães e Antonio Almir dos Santos Neto, é uma das expressões mais consistentes da nova relojoaria nacional. Produzida em pequena escala dentro do ateliê em Maringá, a marca combina técnicas tradicionais com identidade cultural brasileira.

Os relógios da marca carregam elementos inspirados na riqueza ecológica da região Sul, em especial a araucária, árvore símbolo da terra, e seus frutos, os pinhões, que se tornou o símbolo da Statera.

Neste ano, a Statera esteve presente em encontros internacionais na Suíça, epicentro da alta relojoaria, apresentando suas criações ao lado de marcas consagradas da relojoaria. Depois da mostra no Rosewood os sócios embarcam para Nova York para participar de duas mostras de marcas independentes na sequência.