Elon Musk perde US$ 23,9 bilhões com queda nas ações da Tesla

O bilionário Elon Musk perdeu US$ 23,9 bilhões de sua fortuna nesta quinta-feira, 19, depois que a Tesla apresentou resultado abaixo do esperado no terceiro trimestre. Entre as dez maiores empresas do mundo, a fabricante de carros elétricos perdeu US$ 60 bilhões em valor de mercado.

O patrimônio liquido do fundador da Tesla e da SpaceX caiu 9,3%, chegando a US$ 232 bilhões, de acordo com o ranking da Forbes.

Apesar da queda, ele continua sendo a pessoa mais rica do mundo. Em segundo lugar aparece Bernard Arnault, dono da LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), empresa que engloba, entre outras marcas, Louis Vuitton, Tiffany’s, Sephora e a Dior, é atualmente a pessoa mais rica do mundo.

Como Elon Musk construiu o seu patrimônio

O bilionário começou a ganhar os seus primeiros milhões no século passado. Na década de 1990, vendeu a sua primeira empresa, a Zip2, por valor superior a US$ 300 milhões. Na sequência, lançou o sistema de pagamento online X.com que mais tarde se tornaria o PayPal. Em 2022, vendeu a plataforma para o eBay por US$ 1,5 bilhão.

No mesmo ano, pegou US$ 100 milhões da sua fortuna para criar a SpaceX, com a qual quer reduzir os custos da viagem espacial. A Tesla, a principal entre as suas companhias atualmente, nasceu um ano depois, em 2003.

Outra empresa relevante no portfolio do executivo é a The Boring Company, criada em 2016. Ela desenvolve tecnologia de túneis com a estratégia de que esses espaços serão usados no futuro para viabilizar viagens mais rápidas de carros elétricos, como os da Tesla. Recentemente, a companhia levantou US$ 675 milhões, com um valuation de US$ 5,7 bilhões.

As 10 pessoas mais ricas do mundo

A fortuna de Musk ainda excede a de Arnault em cerca de US$ 56,5 bilhões. Veja a seguir o ranking das 10 pessoas mais ricas do mundo, de acordo com a Forbes: