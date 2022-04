Quais são as empresas do Elon Musk, o novo dono do Twitter

O bilionário Elon Musk fechou um acordo nesta segunda-feira, 25, para compra do Twitter, por US$ 44 bilhões. Segundo o jornal Wall Street Journal, os planos de Musk são de privatizar a empresa, hoje com ações vendidas por, em média, US$ 54 cada uma na bolsa de Nova York. Com isso, ele acaba de se tornar o novo dono da rede social.

Musk, que é também o homem mais rico do mundo, tem um patrimônio que supera as fortunas de Jeff Bezos, da Amazon, Bill Gates e Warren Buffett. De acordo com a revista Forbes, a fortuna de Musk, de 50 anos, é de US$ 219 bilhões (cerca de R$ 1 trilhão). Além do Twitter, o montante é resultado de uma série de empresas lideradas por ele.

Antes de adquirir o Twitter, Musk já detinha 9,2% das ações da rede social.

Quem é Elon Musk?

Musk é considerado um dos principais empreendedores da atualidade, liderando diversos projetos e companhias nas áreas de internet, inteligência artificial, mobilidade e energia.

Nascido em 1971 na África do Sul, ele foi cofundador do PayPal e criou a agência espacial privada SpaceX, despertando uma nova corrida espacial entre bilionários.

Ao completar 18 anos, ele mudou-se para o Canadá, onde realizava uma série de trabalhos braçais, incluindo escavar grãos, cortar toras e até limpar a sala da caldeira em uma serraria por US$ 18 a hora — um salário um tanto quanto alto em 1989.

Durante o período como estudante universitário, ele passou a vender peças de computadores ou computadores completos para outros alunos, a preços menores do que os praticados em lojas. Anos depois, formou-se em física e em economia.

Ao lado de seu irmão, Elon Musk fundou a Zip2, um software de guia da cidade para jornais. Sua primeira startup, vendida quatro anos depois por US$ 307 milhões. Com sua parte da venda, ele criou o X.com, um serviço de pagamentos online que posteriormente foi vendido ao seu principal concorrente, tornando-se o PayPal.

Quais são as empresas de Elon Musk?

Musk é presidente da Tesla, fabricante de veículos elétricos, e também da SpaceX, empresa privada de exploração espacial. Em 2021, a SpaceX inaugurou uma nova corrida entre bilionários pela exploração do espaço com voos tripulados — e com ingressos vendidos a preços exorbitantes. Ao lado do empreendedor, participam da disputa Jeff Bezos e Richard Branson.

Musk é também dono das empresas Hyperloop, de transporte; The Boring Company, de construção de túneis subterrâneos; SolarCity, que comercializa painéis solares para empresas e residências e Neuralink, empresa de neurotecnologia que pretende unir o homem e máquina por meio de chips cerebrais.