Tesla perde US$ 60 bilhões após resultado decepcionante do 3º tri

O resultado abaixo do esperado do terceiro trimestre da Tesla provoca reações negativas. Nesta quinta-feira, 19, as ações da fabricante de carros elétricos tombam mais de 6% na Nasdaq. A queda acarretar em uma perda próxima de US$ 60 bilhões no valor de mercado da companhia, hoje entre as dez mais valiosas do mundo.

Tanto o lucro quanto a receita da Tesla ficaram abaixo das expectativas do mercado no terceiro trimestre. O lucro da companhia no período ficou em US$ 2,32 bilhões, 37% abaixo do registrado no mesmo período do ano passado. Os analistas já esperavam por um resultado mais fraco, mas a linha final saiu 10% pior que o consenso. A receita aumentou 9% para US$ 23,35 bilhões, mas ficou cerca de US$ 1 bilhão abaixo da projetada pelo mercado. A margem operacional caiu 9,64 pontos percentuais para 7,6%. A entrega de veículos cresceu 27% no período.

"Apesar dos ventos contrários macroeconômicos, de nossas paralisações planejadas de fábricas no terceiro trimestre e do aumento contínuo de novas fábricas, nosso custo médio de veículos foi de aproximadamente US$ 37.500, e continuamos trabalhando para reduzir ainda mais o custo", afirmou a Tesla em balanço. Esse custo, no mesmo período do ano passado, era próximo de US$ 39.500

Expectativa por Cybertruck

Apesar do custo de produção mais baixo e do aumento de entregas, a espera pelo lançamento do modelo Cybertruck tem tirado a paciência de investidores. Havia alguma expectativa de que o modelo fosse lançado em breve, após fotos do modelo na fábrica da Tesla no Texas terem circulado na internet nos últimas. Mas segundo a companhia, as entregas não serão feitas, pelo menos, antes de 30 de novembro.

Em conferência com investidores após o resultado, o CEO Elon Musk afirmou que veículo será o melhor já produzido pela Tesla, mas ainda há desafios pela frente. "Muitas pessoas estão animadas com o Cybertruck e eu também. É um produto incrível. Mas gostaria de enfatizar que será um enorme desafio atingir volume de produção e tornar o Cybertruck rentável. Isso é simplesmente normal. Quando temos um produto com muitas novas tecnologias, tão diferentes e inovadoras como as do Cybertruck, tem-se uma quantidade proporcional de problemas a serem resolvidos", afirmou.