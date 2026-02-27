Negócios

Apresentado por ELETROLAR

Eletrolar mira liderança entre feiras da América Latina

Criada como revista especializada, a Eletrolar evoluiu para o maior hub multissetorial de bens duráveis da América Latina – e prepara, para 2026, sua edição mais ambiciosa

Eletrolar Show All Connected: feira acompanha transformações do mercado de bens duráveis, tecnologia e consumo (CBM/Divulgação)

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 10h40.

O que nasceu como uma revista impressa, no fim dos anos 1990, tornou-se um dos principais pontos de conexão entre indústria e varejo no continente. Idealizada a partir da Revista Eletrolar News, a Eletrolar Show All Connected acompanha — e muitas vezes antecipa — as transformações do mercado de bens duráveis, tecnologia e consumo.

À frente do projeto está Carlos Clur, CEO do Grupo Eletrolar All Connected, responsável por transformar um produto editorial em uma plataforma 360°, capaz de gerar negócios, influência e relacionamento ao longo de todo o ano. Hoje, a feira se consolida como um ecossistema que integra conteúdo, experiência e oportunidades comerciais em escala internacional.

A edição de 2025 reforçou esse posicionamento. Foram mais de R$ 2 bilhões movimentados em negócios, 1.500 expositores representando cerca de 5 mil marcas e um público superior a 40 mil profissionais do setor. Os dados consolidam a Eletrolar como um dos principais encontros da indústria e do varejo de bens duráveis na América Latina.

2026: expansão e novo posicionamento

Para 2026, a feira entra em uma nova fase. O projeto prevê ocupar cerca de 100 mil m² no Distrito Anhembi, em São Paulo, reunindo desde celulares, televisores, refrigeração, áudio, climatização e utilidades domésticas até arquitetura, iluminação, ferramentas, máquinas, componentes industriais e fornecedores globais.

A proposta é assumir definitivamente o papel de grande encontro multissetorial do varejo, ampliando categorias e integrando novos mercados em um ambiente desenhado para gerar conexão, escala e eficiência comercial.

"“Queremos ser a maior feira de bens duráveis da América Latina, criando um ponto de encontro único para toda a indústria e o varejo, em um espaço onde o empresário encontra soluções reais para o seu negócio e novas oportunidades de crescimento.”"Carlos Clur, CEO do Grupo Eletrolar All Connected

Além da ampliação física, o evento incorpora inteligência artificial, robótica e soluções industriais, estruturando-se como um grande showroom integrado.

Future Mobility e a consolidação da eletromobilidade

Um dos marcos dessa nova etapa é o Future Mobility, espaço dedicado à eletromobilidade, que ganha pavilhão exclusivo e experiência ampliada. Carros, motos, bicicletas elétricas e soluções híbridas dividem espaço com test-drives no Sambódromo do Anhembi, permitindo ao público B2B vivenciar a tecnologia na prática.

“A eletromobilidade não é mais tendência, é realidade. Cada desafio da infraestrutura abre novas oportunidades de negócios em baterias, carregadores, componentes, software e soluções energéticas”, destaca Clur.

Integração com design e novos segmentos

O ecossistema também se fortalece com a realização da Interior Lifestyle South America, feira promovida em parceria com a Messe Frankfurt, que conecta design, decoração, presentes e eletrodomésticos premium ao público qualificado da Eletrolar.

Em paralelo, o evento abrigará iniciativas como Auto Peças Show, EletroCar Show, E-Bike Show, AirCon, Lighting Show, Packaging Park, Global Supplier e Robot Zone — ampliando a presença em setores estratégicos que dialogam com indústria, construção, mobilidade e transformação digital.

Internacionalização e modelo B2B2C

Com edições também na Argentina e no México, o Grupo Eletrolar posiciona-se nos três maiores mercados consumidores da América Latina, estimulando exportações, parcerias regionais e novos fluxos comerciais.

Ao mesmo tempo, avança no conceito B2B2C, ampliando sua visibilidade junto ao consumidor final por meio de influenciadores, ativações e presença na mídia, sem perder o foco estratégico no trade.

Eletrolar Show All Connected 2026
Quando: 22 a 25 de junho de 2026
Horário: das 13h às 20h
Onde: Distrito Anhembi – São Paulo (SP)

