Eles transformaram uma moto financiada num negócio milionário de logística

O transporte e a logística enfrentam desafios crescentes no Brasil, desde custos operacionais altos até a exigência de soluções sustentáveis.

Nesse contexto, empresas que identificam nichos e oferecem serviços confiáveis se destacam. A Skill Soluções Logísticas é um exemplo. Fundada em 2009 em Jundiaí (SP), a empresa cresceu com foco em transporte especializado para saúde, varejo e cargas sensíveis.

Criada por Heraldo Azevedo e Emanuel Nannin, ex-colegas que decidiram empreender, a Skill começou com um único cliente e uma moto financiada.

Hoje, a empresa atende todo o estado de São Paulo, opera com 28 veículos próprios e projeta faturar 13 milhões de reais em 2024.

“A gente começou identificando um problema: transporte inadequado de amostras laboratoriais. Isso nos deu um propósito desde o início”, diz Azevedo.

Origem e primeiros passos

Azevedo e Nannin decidiram criar a Skill depois de trabalharem juntos por anos em uma empresa do setor de saúde na qual ficavam por dentro das rotinas para entrega de exames laboratoriais.

Ambos começaram em cargos operacionais e subiram na hierarquia até ocuparem posições de liderança. Durante caronas diárias para o trabalho, as conversas sobre abrir um negócio eram constantes.

Depois de cogitar ramos como padarias e papelarias, decidiram apostar no que conheciam: logística.

Ambos identificaram uma lacuna no transporte de amostras laboratoriais, que na época era feito por motoboys sem cuidados específicos.

“As amostras eram transportadas junto com outros itens, sem nenhum controle. Era um problema para os laboratórios, e vimos aí uma oportunidade”, diz Azevedo.

Com uma moto comprada em prestações, o negócio começou de forma simples. Nannin cuidava das operações, enquanto Azevedo ainda mantinha o emprego antigo. Três anos depois, ele deixou seu trabalho para se dedicar integralmente à empresa.

Evolução do negócio

A Skill cresceu gradualmente. Primeiro, migrou do transporte em motos para veículos pequenos, como Fiorinos. Com o tempo, ampliou a frota e passou a oferecer serviços mais robustos. Hoje, a empresa transporta cargas fracionadas no estado de São Paulo e atende demandas nacionais com veículos exclusivos.

Os principais clientes estão nos setores farmacêutico, de saúde e de varejo. A Skill realiza entregas para multinacionais, como a farmacêutica Merck e a varejista Zara, além de abastecer shopping centers.

O transporte inclui produtos controlados, medicamentos, insumos farmacêuticos, cosméticos, saneantes e produtos perigosos.

“Cerca de 70% da nossa operação está no setor de saúde e 30% no varejo”, diz Azevedo. “Fazemos entregas diárias para 50 indústrias farmacêuticas, laboratórios e centros de pesquisa, como o Instituto Butantan e a Unicamp.”

Frota atual da Skill: de motos, empresa passou a ter veículos leves, como Fiorinos e hoje tem também caminhões (Divulgação/Divulgação)

O que diferencia a Skill

A Skill se destaca pelo controle de ponta a ponta na operação. A frota própria garante rastreamento e previsibilidade em todas as entregas. “A carga não sai da nossa mão. Não terceirizamos, porque isso aumenta o risco de falhas”, diz Azevedo.

Outro diferencial é o atendimento. A empresa mantém contato próximo com os clientes e resolve problemas rapidamente. “O que combinamos, entregamos”, diz. “Quando surge algum imprevisto, somos transparentes e buscamos a solução mais rápida.”

A Skill também investe em tecnologia. Seu sistema de gerenciamento (TMS) permite rastrear entregas em tempo real, com registros imediatos de cada etapa.

Além disso, a empresa atende requisitos rigorosos do setor de saúde, como as normas da Anvisa para transporte de medicamentos e produtos controlados.

“Transportamos produtos sensíveis, que exigem licenças específicas e treinamento especializado. Por isso, nossa equipe inclui farmacêuticos e motoristas capacitados”, diz.

Sustentabilidade como estratégia

Em 2024, a Skill deu um passo importante ao neutralizar suas emissões de carbono. A empresa calcula as emissões geradas pela frota e compensa esse impacto por meio de créditos de carbono ligados a projetos de energia renovável. Até o fim do ano, a previsão é neutralizar 1.095 toneladas de CO2.

Os veículos da Skill exibem o selo Carbon Free, reforçando o compromisso ambiental da empresa. Além disso, a Skill participa de programas de reflorestamento, com o plantio de 108 árvores nativas.

“O transporte é um setor que gera impacto ambiental significativo. Compensar as emissões é uma forma de equilibrar isso e atender clientes que também estão comprometidos com sustentabilidade”, diz.

Negócio em Expansão

Graças ao modelo de negócio e ao estilo de gestão, a Skill Soluções Logísticas conquistou posição de destaque no ranking EXAME Negócios em Expansão, o maior anuário do empreendedorismo do Brasil.

Na edição 2024, a empresa ficou na 124ª posição na categoria de empresas com receita entre 5 milhões e 30 milhões de reais.

Em 2023, alcançou uma receita operacional líquida de 9,8 milhões de reais, um crescimento de 16,6% em relação aos 8,4 milhões de reais registrados em 2022

Novos projetos

Atualmente, a Skill opera em um centro de distribuição de 1.000 metros quadrados e está construindo uma nova sede de 2.500 metros quadrados em um terreno de 14 mil metros quadrados. O espaço permitirá estacionar até 30 carretas e ampliar a capacidade operacional.

Além disso, a empresa está desenvolvendo um hub em Anápolis (GO), voltado ao pólo farmacêutico da região. A ideia é usar o hub para atender tanto demandas locais quanto operações interestaduais.

Mesmo com um crescimento consistente, Azevedo e Nannin mantêm uma gestão cuidadosa. Até hoje, o negócio foi financiado com recursos próprios, e os sócios reinvestem os lucros na empresa.

“Tudo o que ganhamos fica na Skill. Nosso objetivo é consolidar a operação antes de buscar investimentos maiores”, diz Azevedo.

Visão de longo prazo

A Skill também se diferencia pela atenção às pessoas. A empresa valoriza os colaboradores com iniciativas como premiações por tempo de casa e ações de reconhecimento. Funcionários que completam dez anos recebem uma viagem paga pela empresa para toda a família.

“Cuidamos das pessoas porque sabemos que elas são essenciais para o nosso negócio. Valorizamos cada um que contribui com essa trajetória”, diz Heraldo.

Com um modelo de negócio sólido e metas claras, a Skill Soluções Logísticas busca crescer com responsabilidade e eficiência.

A trajetória de Azevedo e Nannin, que começaram um negócio em conversas no carro a caminho do trabalho, mostra como identificar um problema e resolvê-lo pode levar uma empresa a um patamar diferenciado.

O que é o ranking EXAME Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2024, a pesquisa avaliou as empresas brasileiras que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2023.

A análise considerou os negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais. Após uma análise detalhada das demonstrações contábeis das empresas inscritas, a edição de 2024 do ranking foi lançada no dia 24 de julho.

São 371 empresas de 23 estados brasileiros que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.

Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2024.