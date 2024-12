Ele saiu do zero, superou o burnout e hoje faz R$ 500 milhões com tecnologia

Rodrigo Abreu, conhecido como Kalu, transformou dificuldades em oportunidades. A escassez de crédito, crises econômicas e problemas de saúde marcaram sua trajetória. Hoje, a UP2Tech, empresa que fundou em 2014, projeta faturar 500 milhões de reais em 2024 e já organiza os passos para um IPO.

A empresa começou com a distribuição de equipamentos para telecomunicações. Hoje, abrange e-commerce, soluções para pecuária e certificação digital.

Na área de e-commerce, a UP2Tech se posiciona como uma das maiores distribuidoras de marcas de tecnologia no Brasil. Com lojas oficiais no Mercado Livre e Amazon, lidera vendas de consoles como o PlayStation 5.

As inovações, como o brinco inteligente iBoi, e parcerias logísticas com a DHL consolidaram a operação. A diversificação inclui ainda o sucesso na venda de consoles da Sony e Nintendo, que alavancaram a participação da empresa no mercado gamer.

Os primeiros passos

Formado pelo Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel), em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, Kalu construiu uma carreira em multinacionais como Lucent e Alcatel. Em 2008, abriu sua primeira empresa, a Network On, focada em equipamentos para telecomunicações.

Após vender a empresa, Abreu liderou uma joint venture com a americana CTDI, onde geriu operações no Brasil e participou de conselhos nos Estados Unidos. Em 2014, decidiu começar de novo, com a fundação da UP2Tech.

A UP2Tech surgiu com foco na distribuição de produtos de telecomunicações, atendendo operadoras e provedores de internet. O mercado, no entanto, exigia diversificação. Kalu expandiu para o e-commerce, fornecendo produtos diretamente ao consumidor final.

O maior desafio veio em 2016. Sem acesso a crédito, a empresa operava com capital próprio. Mesmo assim, cresceu, apoiando-se em parcerias estratégicas com marcas como TP-Link e Huawei.

Em 2018, a trajetória sofreu uma pausa. Kalu enfrentou um burnout. “Parei por cinco meses. Reorganizei minha saúde e os rumos da empresa”, conta. Após essa fase, a UP2Tech iniciou um ciclo de crescimento.

Nos últimos anos, a empresa se destacou em eventos como a Black Friday. Na edição de 2023, registrou vendas de 125 milhões de reais. Em 2024, a UP2Tech se tornou parceira da DHL Supply Chain. A multinacional assumiu toda a logística de e-commerce, ajudando a empresa a alcançar 50 milhões de reais em vendas mensais.

O sucesso no mercado de games

A entrada da UP2Tech no mercado de games consolidou seu papel como uma das maiores distribuidoras do Brasil. Em 2023, a empresa registrou um marco durante a Black Friday, vendendo mais de dois mil consoles PlayStation 5 em uma hora no Mercado Livre.

Além disso, a UP2Tech se tornou distribuidora oficial de marcas como Sony, Nintendo e Microsoft, ampliando seu portfólio para incluir consoles, acessórios e jogos.

O foco em logística eficiente e parcerias com marketplaces garantiu uma presença de destaque. Em 2024, a empresa foi a terceira maior vendedora do PlayStation 5 no Brasil, ficando atrás apenas da Amazon e da Kabum.

“Conseguimos alinhar bons fornecedores, um sistema logístico eficiente e tecnologia de precificação em tempo real para garantir competitividade”, explica Kalu.

Os números da UP2Tech

A UP2Tech fechou 2023 com um faturamento de 202 milhões de reais. A projeção para 2024 é de 500 milhões de reais, com 560 milhões de reais esperados para 2025.

O e-commerce responde por 30% das receitas, enquanto o restante vem da distribuição de produtos e soluções como o iBoi.

Em função do desempenho financeiro, a UP2Tech teve posição de destaque no ranking EXAME Negócios em Expansão, o maior anuário do empreendedorismo do Brasil.

Na edição 2024, a empresa conquistou a 9ª posição na categoria de empresas com receitas entre 150 milhões e 300 milhões de reais.

Em 2023, a UP2Tech alcançou uma receita operacional líquida de 189,9 milhões de reais, um crescimento de 69,39% em relação aos 112,1 milhões registrados no ano anterior.

A UP2Tech trabalha com mais de 70 marcas, incluindo Sony, Nintendo, Positivo e Huawei. Em 2024, novas parcerias com Carrefour, Havan e Kalunga ampliaram sua rede de distribuição.

A empresa adota um modelo logístico de primeira linha. A DHL gerencia armazenagem, separação e transporte, oferecendo visibilidade total das operações por meio da plataforma MySupplyChain. A parceria ajudou a reduzir devoluções e ampliar o alcance geográfico da empresa.

O futuro: IPO e novos mercados

Para os próximos anos, a UP2Tech planeja abrir capital. O Grupo K Participações, holding que centraliza suas operações, foi criado para preparar a empresa para o IPO. A companhia também contratou a Totvs para melhorar a gestão e a BDO para auditar os balanços financeiros.

A internacionalização é outro objetivo. A UP2Tech estuda usar a rede DHL nos Estados Unidos para expandir suas operações de e-commerce no mercado norte-americano.

Com o iBoi, a empresa entra em um mercado pouco explorado, conectando pecuaristas, bancos e cartórios digitais. A tecnologia permite rastrear animais, melhorar a gestão rural e viabilizar novos modelos de financiamento para o setor.

O iBoi é um dispositivo de rastreamento inteligente para o setor pecuário, criado pela UP2Tech. O brinco eletrônico utiliza tecnologia IoT (Internet das Coisas) para monitorar gado em tempo real.

Equipado com GPS, sensores de temperatura e um contador de passos, o iBoi registra dados sobre localização, saúde e comportamento dos animais.

A solução vai além do monitoramento. O iBoi permite que pecuaristas utilizem o gado como garantia fiduciária para crédito rural, eliminando a necessidade de garantias tradicionais, como imóveis. Os dados são enviados duas vezes ao dia para uma plataforma em nuvem, que integra informações com sistemas de bancos e cartórios digitais.

A versão básica, chamada iBoi Light, inclui geolocalização e funcionalidades para crédito. Já o iBoi Full oferece sensores adicionais, como temperatura ambiente e análise de comportamento dos animais.

Kalu acredita que o sucesso da UP2Tech está em equilibrar inovação e eficiência. Ele define faturamento como "ego" e prioriza a saúde financeira da empresa. “O que importa é caixa. Sem caixa, não tem crescimento”, afirma.

Com uma trajetória marcada por resiliência e visão estratégica, Kalu transformou a UP2Tech em um exemplo de como inovação e disciplina podem criar oportunidades em mercados competitivos.

O que é o ranking EXAME Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2024, a pesquisa avaliou as empresas brasileiras que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2023.

A análise considerou os negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais. Após uma análise detalhada das demonstrações contábeis das empresas inscritas, a edição de 2024 do ranking foi lançada no dia 24 de julho.

São 371 empresas de 23 estados brasileiros que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.

Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2024.