Eles transformaram R$ 40 mil em uma rede de minimercados milionária em Fortaleza

A Take a Break é uma empresa de minimercados autônomos instalada dentro de condomínios residenciais, empresas e prédios corporativos.

A proposta inicial, como o próprio nome sugere (dê uma pausa), era permitir que as pessoas fizessem uma pausa no dia para comprar um lanche ou uma bebida de forma rápida, sem atendimento presencial e com preços acessíveis, antes de voltar à rotina.

Com o tempo, porém, a atuação foi ampliada, após o fundador Pedro Albano Dantas identificar potencial para ir além desse conceito inicial.

Por trás da operação, que funciona 24 horas por dia e vende um produto a cada 29 segundos, está Dantas. Aos 33 anos, ele construiu uma trajetória que mistura carreira corporativa e experiências anteriores no empreendedorismo.

Nascido e criado em Fortaleza, Pedro é formado em engenharia civil e possui MBA em gestão de projetos. Antes de empreender, passou oito anos no mercado corporativo, atuando em grandes empresas do Ceará.

Começou como analista, passou por funções técnicas ligadas a indicadores e negociação e, ao longo do tempo, assumiu cargos de liderança. E a vontade de empreender sempre esteve presente.

Ainda no fim da faculdade, Dantas criou uma marca de roupas masculinas, que não prosperou. "Trabalhava muito e ganhava pouco", conta. Apesar da frustração, a experiência serviu como aprendizado.

A partir disso, decidiu seguir no mercado de trabalho para aprender mais sobre gestão, vendas e processos, com o objetivo de voltar a empreender mais preparado.

Como a Take da Break nasceu

A ideia dos minimercados autônomos surgiu em 2019, quando Dantas teve contato com esse modelo em São Paulo. Com a pandemia e a chegada de concorrentes em Fortaleza, o plano acabou sendo deixado de lado.

A virada aconteceu no dia em que sua filha nasceu. "Naquele momento percebi que precisava construir algo maior do que apenas uma carreira corporativa", lembra.

Foi então que retomou uma antiga pasta de ideias e decidiu tirar do papel o projeto do minimercado autônomo.

A escolha fez sentido porque o modelo permitia conciliar o negócio com o trabalho que ele ainda mantinha na época. A Take a Break foi fundada em 28 de janeiro de 2023.

Nos primeiros meses, Dantas testou o mix de produtos, ajustou sistemas e organizou a operação para torná-la mais eficiente. Após cerca de três meses, ficou claro que o negócio era lucrativo e escalável. A partir daí, ele começou a fechar novos contratos.

Mais de seis meses após a fundação, Pedro Victor Rocha de Santanna entrou oficialmente na sociedade como sócio operador da empresa. Os dois se conhecem desde a infância, têm amigos em comum e já tinham conversado sobre empreendedorismo ao longo dos anos. O investimento inicial no negócio foi de cerca de R$ 40 mil.

Como funciona a operação do mercadinho

Atualmente, a Take a Break opera no modelo de gestão própria e conta com 55 unidades em funcionamento, todas em Fortaleza e na Região Metropolitana. São 40 unidades em condomínios residenciais e 15 em empresas e prédios corporativos.

A empresa realiza mais de 40 mil vendas por mês e trabalha com mais de 400 produtos diferentes.

O foco da Take a Break são condomínios de classe A e B, com mais de 100 apartamentos, localizados principalmente na região central da capital cearense.

No segmento corporativo, a empresa atende companhias com mais de 200 funcionários e prédios comerciais com circulação diária acima de 500 pessoas.

A operação é pensada para não gerar problemas nem para moradores, nem para síndicos. O objetivo é que o minimercado funcione de forma autônoma, sempre abastecido, com preços justos e sistema de pagamento operando corretamente.

Em algumas unidades, o reabastecimento ocorre três ou quatro vezes por semana para evitar a falta de produtos.

O mix de itens é ajustado conforme o perfil de cada local. Segundo Dantas, a empresa utiliza análise de dados e inteligência artificial para entender hábitos de consumo e prever demandas futuras.

Em períodos de férias, por exemplo, o portfólio é adaptado para atender melhor às crianças e adolescentes.

Os minimercados variam de tamanho, indo de espaços de 3 metros quadrados até áreas de 25 metros quadrados, de acordo com o fluxo de pessoas.

O modelo pode ser instalado em áreas já existentes do condomínio, como salões e recepções, ou em espaços construídos especificamente para a operação, inclusive com o uso de contêineres.

Após a assinatura do contrato, a inauguração costuma acontecer em até 30 dias. Em projetos que exigem obras maiores, esse prazo pode ser estendido em cerca de duas semanas.

Planos futuros

Hoje, a Take a Break conta com 14 colaboradores, incluindo os dois sócios, e opera a partir de um centro de distribuição de 500 metros quadrados no bairro Guararapes, em Fortaleza.

Em 2024, a empresa cresceu 670%, resultado que a deixou no ranking Exame Negócios em Expansão 2025, na categoria de empresas que faturaram entre R$ 2 milhões e R$ 5 milhões.

Já em 2025, o crescimento foi expressivo, com a abertura de 23 unidades ao longo do ano. Para 2026, a meta é ambiciosa: crescer 278% e abrir 59 novos mercados. Dantas conta que 7 unidades já estão com contrato assinado para inauguração no início do próximo ano.

Por enquanto, o plano é seguir concentrado em Fortaleza e na Região Metropolitana, onde a empresa ainda enxerga um grande espaço para expansão. A possibilidade de avançar para outras cidades do Nordeste existe, mas para um segundo momento.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024. A análise considerou negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros. Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.