Ele vendeu sua empresa para a Adobe por US$ 1 bilhão – mas começou com US$ 17 mil e cheio de dívidas

Emery Wells é um exemplo de como decisões financeiras arriscadas, mas calculadas, podem transformar uma carreira e criar oportunidades bilionárias. Com 42 anos, Wells é o CEO da Frame.io, uma plataforma de colaboração em vídeo vendida para a Adobe por US$ 1,2 bilhão em 2021. No entanto, o caminho até esse marco foi repleto de desafios financeiros e escolhas audaciosas. As informações foram retiradas de uma reportagem da CNBC.

Em 2006, aos 25 anos, Wells era um editor de vídeo freelancer em Nova York, recém-saído de um emprego de bartender para seguir o sonho de trabalhar no cinema. Durante uma feira da indústria, ele testemunhou o anúncio de uma câmera digital revolucionária.

EXAME e Saint Paul liberam aulas introdutórias sobre Finanças Corporativas, que dão direito a certificado de conclusão; garanta uma vaga

Sem pensar duas vezes, seguiu o exemplo de um colega e colocou um depósito de US$ 1.000 para entrar na lista de espera do produto. Na época, esse valor quase estourou o limite de crédito de seu cartão, que era de US$ 1.200.

Wells lembra que estava endividado e tinha apenas algumas centenas de dólares no banco, mas estava determinado a adquirir o equipamento, que custava US$ 17.500.

Essa compra arriscada acabou se provando um divisor de águas. Pouco tempo depois de receber a câmera, ele se tornou um dos poucos profissionais em Nova York a possuir o equipamento, o que o colocou em alta demanda no mercado de produção e pós-produção.

Sua empresa, a Katabatic Digital, cresceu rapidamente e, em 2014, já faturava mais de US$ 1 milhão por ano com clientes como Coca-Cola e Pfizer.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME e Saint Paul, basta clicar aqui

Uma nova ideia de negócio surgiu

No entanto, Wells percebeu que o verdadeiro potencial estava em um software que ele desenvolveu junto com o engenheiro John Traver, também funcionário da Katabatic.

O software permitia que equipes colaborassem na edição de vídeos, tornando o processo de feedback mais eficiente. Essa ferramenta, que se tornaria a Frame.io, chamou a atenção de mais de 15 mil clientes logo após o lançamento.

Wells então enfrentou uma decisão crítica: continuar investindo na Katabatic, uma empresa já estável e lucrativa, ou apostar tudo na Frame.io, uma startup promissora, mas incerta.

Ele optou pela segunda alternativa, encerrando as operações da Katabatic e dedicando todos os seus recursos à nova empreitada.

Para garantir o sucesso, Wells chegou a investir boa parte de suas economias na Frame.io, enquanto buscava financiamento de investidores. A decisão de se comprometer 100% com o projeto foi fundamental. Como um investidor destacou, nenhum capital de risco seria levantado enquanto a Frame.io fosse tratada como um projeto paralelo.

A aposta valeu a pena

Nos primeiros 90 dias após o lançamento oficial, a Frame.io gerou US$ 30 mil em receita recorrente mensal, o que atraiu um aporte inicial de US$ 2 milhões da Accel. Nos anos seguintes, a startup levantou mais de US$ 80 milhões em rodadas de financiamento.

Domine as estratégias dos líderes de sucesso: aulas introdutórias ao MBA em Finanças Corporativas mostram como controlar as finanças

À medida que a empresa crescia, Wells e Traver começaram a considerar uma oferta pública inicial (IPO). Foi nesse momento que a Adobe apresentou uma proposta de aquisição bilionária que eles não puderam recusar.

A trajetória de Wells ilustra o impacto das decisões financeiras estratégicas no sucesso de um negócio. Para especialistas, seu exemplo reforça a importância de compreender riscos, identificar oportunidades e saber direcionar recursos de forma inteligente.

Ele mesmo admite que, no início, não imaginava que a Frame.io se tornaria uma empresa bilionária. O crescimento foi acontecendo de forma incremental, baseado em metas claras e no trabalho de convencimento de investidores a cada nova rodada de financiamento.

Uma lição para profissionais

Para profissionais em qualquer área, o domínio das finanças corporativas é uma habilidade indispensável. Saber equilibrar riscos e recompensas, identificar o momento certo de investir ou pivotar, e construir confiança entre clientes e investidores são competências que podem levar uma carreira a novos patamares.

Não perca essa oportunidade: assista às 4 aulas introdutórias do MBA em Finanças Corporativas e receba um certificado de participação

A história de Wells demonstra que, com visão e coragem, até mesmo escolhas aparentemente "imprudentes" podem abrir caminhos extraordinários.

De olho nisso, a EXAME, junto com a Saint Paul Escola de Negócios, apresentam uma nova edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas – um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação. Dessa vez, serão 2 mil vagas disponíveis.

Participe de treinamento em finanças corporativas

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Ao final do curso, que totaliza três horas de conteúdos teóricos e práticos, os participantes receberão um certificado de participação exclusivo. Para quem busca complementar o currículo, esse pode ser um diferencial competitivo para avançar na carreira ou buscar novas oportunidades de emprego.

Mas é preciso correr. Não apenas porque as inscrições estão abertas e as vagas são limitadas, mas também porque o programa está com condições especiais. Por tempo limitado, é possível garantir o acesso às aulas por apenas R$ 37.

EU QUERO ACOMPANHAR TREINAMENTO SOBRE FINANÇAS

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME.