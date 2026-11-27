Para procurar uma rachadura dentro de um tanque industrial, uma equipe pode precisar montar andaimes e entrar no equipamento. Na inspeção oferecida pela Tetra Pak, essa tarefa cabe ao robô de inspeção de espaços confinados. Do lado de fora, os técnicos acompanham as imagens captadas por uma câmera e avaliam a necessidade de reparos.

Além de reduzir a exposição da equipe aos riscos dentro do equipamento, o método pode encurtar em até 87% o tempo de inspeção em relação ao procedimento tradicional, segundo a empresa.

A agilidade na inspeção permite reduzir o tempo de interrupção programada da produção e, caso um problema seja identificado com antecedência, realizar o reparo antes que uma falha paralise a linha. “Uma parada não planejada pode, para a indústria de alimentos e bebidas, representar perda de produtos e atrasos, situações que geram custos adicionais”, diz Renzo Perazzolo, diretor da área de Serviços da Tetra Pak Brasil.

A manutenção preventiva é uma das frentes em que a Tetra Pak atende fabricantes de alimentos e bebidas de diferentes portes. A empresa também oferece gestão de peças em estoque e atualizações de equipamentos, chamadas de Upgrades.

Juntos, esses serviços ajudam a evitar paradas não planejadas, reduzir custos operacionais e prolongar a vida útil das máquinas. Com mais tempo de produção e menos gastos para manter os equipamentos em funcionamento, a fábrica pode melhorar o custo total de propriedade (TCO).

Renzo Perazzolo, diretor da área de Serviços da Tetra Pak Brasil: paradas não planejadas podem representar perda de produtos e atrasos

A peça precisa estar disponível quando o reparo começa

Mesmo com o conserto programado, a linha pode ficar parada por mais tempo se faltar um componente. Em uma fábrica de bebidas atendida pela Tetra Pak, localizar uma peça de reposição levava meia hora.

Após a adoção do Parts Control, serviço de gestão de peças da companhia, a busca passou a levar cinco minutos. O tempo de manutenção, por sua vez, caiu pela metade, segundo o diretor da área de Serviços da Tetra Pak.

O trabalho começa por definir quais peças a fábrica precisa ter à mão e em que quantidade. A equipe organiza os componentes e registra o estoque em um sistema digital. Assim, manutenção e compras podem consultar a mesma informação antes de um reparo ou de um novo pedido.

“Com o registro digital desse estoque, é possível localizar e identificar rapidamente onde estão – e em qual quantidade – as peças que serão utilizadas na reposição”, explica Renzo Perazzolo. Para compras, o controle ajuda a evitar pedidos desnecessários e a manter em estoque apenas o que a fábrica precisa.

O que pode render uma atualização

Mesmo quando o tanque funciona como previsto, ele precisa sair de operação para ser limpo. Em fábricas de bebidas e laticínios, uma das atualizações oferecidas pela Tetra Pak é o Spray Ball Rotativo, um dispositivo giratório que limpa o tanque por dentro.

Segundo Perazzolo, a troca do modelo fixo pelo giratório pode reduzir entre 25% e 30% tanto o tempo de limpeza quanto o consumo de água nessa etapa. Com a lavagem mais curta, o tanque pode voltar mais cedo à produção.

Dependendo da necessidade da fábrica, um upgrade também pode ampliar a capacidade, adaptar a linha para fabricar outro produto ou prolongar a vida útil de uma máquina. “Nem sempre é necessário adquirir novos equipamentos ou linhas de produção para alcançar melhores resultados”, diz Renzo Perazzolo.

É nessa decisão que entra o TCO, que inclui a compra do equipamento e o que a fábrica gasta para operá-lo e mantê-lo ao longo dos anos. Para avaliar se vale atualizar o tanque, por exemplo, o gestor pode comparar o custo da mudança com a economia de água e o valor das horas que a fábrica ganha para produzir.

“Nosso objetivo é apoiar os fabricantes pequenos, médios e grandes de alimentos e bebidas de ponta a ponta, oferecendo soluções que contribuam para aumento de eficiência e redução de custos em uma produção”, diz o diretor da área de Serviços da Tetra Pak.