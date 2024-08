Ele quer transformar a pasta de amendoim no seu doce saudável preferido — e já fatura R$ 100 milhões

“Quem prova uma pasta de amendoim da Dr. Peanut dificilmente esquece”, diz o diretor de marketing Rocky Santos durante entrevista no escritório da companhia em Curitiba. A pasta de amendoim sabor de avelã é líder de vendas. O diferencial do produto é o sabor similar ao da Nutella, mas com uma composição melhor, sem açúcar e bem proteica. "Queremos ser o doce saudável favorito do brasileiro", diz.

Foi em busca de um sabor que transformasse a pasta de amendoim num substituto aos doces tradicionais que o empreender Lucas Castro desenvolveu sua primeira receita em 2017. Na época, dono de três lojas especializadas em suplementos, ele decidiu desenvolver uma receita saborosa para se aventurar num novo mercado.

“As pastas que existiam na época não eram gostosas, mas vendiam bem. Desenvolvi uma receita mais cara, mas que se diferenciou desde o início pelo sabor”, diz o fundador.

Com o reinvestimento do lucro na operação, a Dr. Peanut dobrou de tamanho todos os anos até 2022. No ano passado, a companhia registrou o melhor resultado em sete anos. O crescimento de 116% fez a receita líquida operacional saltar de R$ 49 milhões para R$ 106 milhões, segundo o ranking EXAME Negócios em Expansão 2024.

Ele começou com R$ 500.000

Imerso no universo de suplementos e estilo de vida saudável, Lucas Castro tinha algumas lojas especializadas quando decidiu desenvolver sua primeira receita de pasta de amendoim. Entre o público fitness, o consumo aumentava ano a ano, mas os produtos deixavam a desejar no sabor.

Vendo essa lacuna no mercado, ele decidiu criar uma pasta de amendoim que se destacasse tanto pelo sabor quanto pela receita saudável. Para desenvolver sua própria fórmula, Castro fez uma imersão no mercado americano de pastas de amendoim. "De Elvis Presley a Frank Sinatra, os americanos consomem pasta de amendoim desde pequenos", diz Castro.

Depois de dois anos estudando e desenvolvendo a primeira receita, o curitibano investiu cerca de R$ 50.000 para tirar o projeto do papel. Em 2017, o primeiro produto da Dr. Peanut chegou a mercado: pasta de amendoim sabor chocolate branco.

Em seis meses, o parceiro terceirizado não conseguia acompanhar o crescimento da demanda e, naquele mesmo ano, o empreendedor criou sua primeira fábrica de pastas de amendoim.

Crescimento de 116% em 2023

O ano com receita recorde começou com a inauguração da nova fábrica na Cidade Industrial de Curitiba (CIC). Com cinco mil metros quadrados e 150 funcionários, a fábrica produz 25.000 potes por dia, mas tem capacidade de chegar a 2 milhões de unidades por mês com o aumento dos turnos de produção.

O amendoim e os potes para embalagem chegam a cada dois ou três dias, boa parte vem de São Paulo. Castro explica que os insumos chegam aos poucos para diminuir o volume do estoque.

A produção é toda automatizada, com exceção do processo de pesagem dos ingredientes e a mistura dos cremes desenvolvidos com parceiros com a pasta de amendoim. A marca trabalha atualmente com 12 sabores.

A distribuição de produtos ganhou o reforço de um novo centro de distribuição no Espírito Santo em 2023. "Toda a produção, com exceção dos estados do Sul, sai da fábrica e é enviada para o Espírito Santo", diz o fundador.

O bom desempenho da Dr. Peanut chamou atenção do grupo de suplementos Supley, que se tornou sócia da companhia em 2023. Com a nova sociedade, a marca de pastas de amendoim passou a contar com uma nova expertise de vendas. "Hoje temos mais de 100 representantes e estamos crescendo em todos os canais de vendas", diz o fundador.

Os planos para 2024

O que vem depois do melhor ano de uma companhia? A vontade de seguir crescendo e bater novos recordes, é claro. A Dr. Peanut ficou na 14ª posição na categoria de 30 a 150 milhões de reais do ranking EXAME Negócios em Expansão 2024. Após superar os R$ 100 milhões de receita líquida, e chegar aos R$ 126 milhões de faturamento bruto, a expectativa é chegar a R$ 165 milhões em 2024.

Com a entrada da Supley, os canais voltados para o consumidor final devem ganhar mais relevância nos resultados da companhia. O e-commerce passou a ser atendido por um parceiro logístico em Extrema, Minas Gerais. E o canal farma ganhou o reforço de novos distribuidores. A marca está presente em 10.000 pontos de vendas.

Novos produtos também tem se destacado. A Dr. Peanut conta com uma linha de alfajor, que já presenta 10% das vendas. Três sabores de trufas recheados com pasta de amendoim devem entrar no mercado nas próximas semanas. "Estamos apenas começando. Queremos popularizar a pasta de amendoim no Brasil, deixando de falar apenas com o público fitness", diz.

O que é o ranking EXAME Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual. O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses. Em 2024, a pesquisa avaliou as empresas brasileiras que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2023.

A análise considerou os negócios com faturamento anual entre R$ 2 milhões e R$ 600 milhões. Após uma análise detalhada das demonstrações contábeis das empresas inscritas, a edição de 2024 do ranking foi lançada no dia 24 de julho.

São 371 empresas de 23 estados brasileiros que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros. Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2024.