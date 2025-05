OpenAI anuncia novo escritório na Coreia do Sul

A desenvolvedora do ChatGPT, OpenAI, anunciou que abrirá um escritório pela primeira vez em Seul, na Coreia do Sul, após grande crescimento de usuários pagantes no país asiático, ficando somente atrás somente dos Estados Unidos. A decisão foi anunciada nesta segunda-feira, 26.

A empresa afirmou que já deu início aos processos de contratações locais, visando reforçar parcerias estratégicas no país, e deve divulgar maiores detalhes nos próximos meses.

O diretor de estratégia da OpenAI, Jason Kwon, divulgou um comunicado informando que "o ecossistema completo de IA da Coreia torna o país um dos mercados mais promissores do mundo para um impacto significativo da inteligência artificial — do silício ao software, dos estudantes aos idosos”.

No começo deste ano, a empresa anunciou um acordo de desenvolvimento conjunto de soluções de IA com a operadora Kakao, responsável por um dos principais aplicativos de mensagens da Coreia do Sul.