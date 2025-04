OpenAI considera comprar startup de dispostivos com IA liderada por Altman e ex-designer da Apple

A OpenAI está discutindo a aquisição de um startup voltada para produção de hardware de IA que o ex-designer da Apple Jony Ive está construindo com o CEO da OpenAI, Sam Altman.

A dona do ChatGPT pode pagar em torno de US$ 500 milhões pela startup io Products. Mas, segundo o The Information, é possível que a OpenAI acabe formando uma parceria com a empresa, em vez de comprá-la.

Ive deixou a Apple em 2019 para começar sua própria firma de design, LoveFrom. Uma reportagem do New York Times publicada em setembro de 2024 mostrou que Altman e Ive se conheceram por intermédio do CEO do Airbnb, Brian Chesky, e que os dois combinaram de construir um produto com liderança de LoveFrom no design.

A parceria entre Altman e Ive visa construir um dispositivo pessoal alimentado por IA, diz o The Information. Isso pode incluir um telefone sem tela e dispositivos para a casa, mas os desenhos dos produtos ainda estão muito recentes. Outras fontes próximas do projeto disseram que o dispositivo não é um telefone.