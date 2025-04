O comando que Steve Jobs usaria no ChatGPT para repensar o iPhone hoje

Em janeiro de 2007, diante de uma plateia lotada, Steve Jobs subiu ao palco da Macworld para apresentar o que chamou de “três produtos revolucionários”: um iPod com tela sensível ao toque, um telefone celular e um dispositivo de navegação na internet.

O público demorou alguns segundos para entender: não eram três produtos. Era apenas um. Nascia ali o iPhone — e, com ele, um novo capítulo na história da tecnologia.

EXAME e Saint Paul abrem vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga

Hoje, quase vinte anos depois, o cenário é outro. Os smartphones estão por toda parte. A inovação, antes explosiva, parece seguir um ritmo mais contido. E uma nova revolução desponta no horizonte: a inteligência artificial generativa, liderada por ferramentas como o ChatGPT.

Diante desse novo ciclo, uma pergunta quase inevitável começa a surgir nos corredores do Vale do Silício: como Steve Jobs teria reagido à era da IA?

O uso da IA como provocadora de ideias

Jobs não chegou a testemunhar o avanço das inteligências artificiais generativas. Mas sua abordagem à tecnologia era clara: ele acreditava que as ferramentas deveriam desaparecer diante da experiência do usuário. A tecnologia, para ele, só fazia sentido se fosse intuitiva, elegante e — sobretudo — transformadora.

Deixe de procurar emprego e se torne alvo dos recrutadores: veja como se tornar um dos profissionais mais requisitados do mercado clicando aqui

A hipótese que mobiliza executivos, designers e engenheiros é: se Jobs tivesse acesso ao ChatGPT, o que perguntaria a ele?

Um prompt no estilo Steve Jobs

Abaixo, uma sugestão de comando alinhado ao perfil visionário do ex-CEO da Apple:

“Você é um visionário com o olhar de um designer minimalista, a mente de um engenheiro e a alma de um artista. Quais funcionalidades ou dispositivos poderiam substituir o smartphone como conhecemos, levando em conta as tendências de comportamento humano, avanços em IA, computação espacial e neurotecnologia? Pense como Steve Jobs pensaria. Vá além do óbvio.”

A partir desse comando, o ChatGPT gerou hipóteses que apontam para um futuro em que a própria noção de “telefone” desaparece.

Entre as ideias mais recorrentes, estão:

Óculos inteligentes com assistente de IA embutida , capazes de projetar informações no campo de visão do usuário, dispensando a tela tradicional;

Interfaces gestuais invisíveis , que permitiriam controlar dispositivos por meio de movimentos sutis ou comandos mentais;

Assistentes pessoais proativos , que entendem contexto emocional, preferências e padrões de comportamento para antecipar ações;

Ecossistemas digitais contínuos , em que não há um dispositivo central, mas uma nuvem de interações que seguem o usuário;

Implantes neurais acessíveis, que conectariam diretamente cérebro e software para fins de produtividade, saúde ou entretenimento.

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37

O futuro além da tela

Em 2007, ao apresentar o iPhone, Steve Jobs não ofereceu apenas um novo produto. Ele redefiniu a forma como as pessoas se comunicam, trabalham, compram, aprendem e se divertem. A inteligência artificial pode representar uma oportunidade semelhante. Mas, para isso, será preciso ir além do uso automático de comandos e respostas.

Será preciso perguntar como Jobs perguntaria. E isso — para muitos — pode ser o começo de uma nova revolução.

De olho nesse movimento, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Durante o treinamento, os alunos irão conhecer as ferramentas de IA mais importantes do mercado, vão descobrir os bastidores de casos de sucesso e poderão traçar um plano de carreira para conquistar o tão sonhado sucesso profissional.

Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

QUERO ACOMPANHAR TREINAMENTO DA EXAME E SAINT PAUL SOBRE IA