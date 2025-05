iOS 19 deve promover maior mudança visual no ecossistema da Apple desde 2013

Com início em 9 de junho, a Conferência Mundial de Desenvolvedores da Apple (WWDC) deve anunciar significativas alterações no design dos produtos da empresa. Com o objetivo de unificar a experiência visual em todos os sistemas operacionais, essa pode ser a maior mudança desde o iOS 7, lançado pela Apple de 2013.

As novidades incluem mais transparências e elementos que remetem ao vidro, além de navegação revista e ícones renovados.

Mudanças decorrentes do novo design do iOS 19 já eram esperadas para iPhones, iPads e para o macOS 16. O plano da Apple, entretanto, segundo a Bloomberg, é ainda mais ambicioso e inclui alterações nos OSs dos Apple Watches (watchOS) e TVs (tvOS). Pouco alterado desde seu lançamento, em 2015, o visual da Apple TV deve se aproximar aos demais.

Os óculos inteligentes Vision Pro também deverão receber alguns ajustes no visionOS. Na semana passada, foi anunciado que a empresa planeja lançar uma versão com inteligência artificial integrada no fim do próximo ano, como parte da estratégia para diversificar sua linha de produtos e aumentar a demanda por dispositivos com IA.

Oito estudantes brasileiros participam da WWDC 2025

Oito estudantes brasileiros participarão da WWDC 2025. Eles foram reconhecidos como Distinguished Winners por sua inovação, criatividade, impacto social e foco em inclusão.

Participantes do Swift Student Challenge deste ano, competição global promovida pela empresa com foco no uso de sua linguagem de programação, a Swift, os jovens participarão da abertura do evento, assistirão a palestras e participarão de atividades práticas com engenheiros e especialistas da Apple.