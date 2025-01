Ele começou o negócio de maneira improvisada em casa. Agora, capta R$ 125 milhões

O saque-aniversário do FGTS, modalidade que permite aos trabalhadores retirarem anualmente parte do saldo de suas contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ajuda muita gente que está com grana apertada a ter um alívio financeiro.

Para o gaúcho Willian Conzatti, essa modalidade foi a oportunidade de ver seu negócio decolar.

Ele é dono da ConCrédito, uma fintech especializada em crédito acessível. Com mais de 1 milhão de operações realizadas e uma carteira de crédito de R$ 110 milhões, a empresa acaba de captar 125 milhões de reais em sua segunda rodada de investimentos via Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC).

A aposta da ConCrédito está na antecipação do saque-aniversário do FGTS, que já representa o carro-chefe da operação.

“Queremos facilitar o acesso ao dinheiro que já pertence ao cliente", diz. "Muitas vezes, ele nem sabe que pode usar esse recurso para superar um momento difícil”, diz Conzatti.

De lavador de carros a dono de uma fintech

Willian Conzatti começou sua jornada empreendedora cedo. Ainda na infância, em Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul, ele lavava carros ao lado do pai para complementar a renda da família.

“Eu tinha 11 anos quando comecei a trabalhar. Meu pai queria me manter longe das ruas, e isso me ajudou muito a entender o valor do esforço”, diz.

Depois de abandonar a faculdade por falta de condições financeiras, encontrou no trabalho de call center uma forma de recomeçar. “Eu estava acostumado a trabalhar no sol e na chuva. Trabalhar sentado parecia um sonho”, diz. Com foco, ele subiu rapidamente de posição, chegando a gerente, e decidiu empreender por conta própria.

Em 2016, montou a ConCrédito no quarto de sua casa, usando tábuas de madeira e caixas de frutas como móveis improvisados.

“Os bancos ficavam surpresos com o volume que produzíamos mesmo sem estrutura. Isso nos ajudou a ganhar credibilidade e crescer rápido”, explica.

Aposta no saque-aniversário

O saque-aniversário do FGTS permite que trabalhadores retirem anualmente entre 5% e 50% do saldo disponível, mais uma parcela fixa. A adesão é opcional, mas ao optar pela modalidade, o trabalhador perde o direito ao saque integral em caso de demissão sem justa causa.

A ConCrédito se especializou em antecipar esses valores, oferecendo taxas competitivas e processos simplificados. Com uma média de juros de 1,60% ao mês, a fintech atende clientes de todo o Brasil, com forte presença em regiões mais carentes.

“Nosso objetivo é oferecer crédito rápido, barato e sem complicação", diz Conzatti. "Queremos que o cliente resolva suas pendências financeiras sem comprometer o futuro”.

Planos de expansão

A recente captação de 125 milhões de reais será usada para ampliar as operações de antecipação do saque-aniversário do FGTS. Segundo Conzatti, a meta é crescer 110% nos próximos 12 meses, triplicando a carteira de crédito até o fim de 2025.

“Essa nova captação nos dá fôlego para atender mais brasileiros e fortalecer nossa tecnologia", afirma. "Estamos preparados para dobrar de tamanho e chegar ainda mais longe em 2025”.

Parte do investimento também será destinada ao desenvolvimento de uma plataforma de educação financeira. Previsto para o início de 2025, o projeto será realizado em parceria com um grande player do setor, ainda não divulgado.

“Não queremos só emprestar dinheiro. Queremos ajudar nossos clientes a entenderem como administrar melhor seus recursos e evitar o endividamento excessivo”, afirma.

A fintech também lançou um programa de renda extra, permitindo que clientes e parceiros cadastrem-se como representantes para comercializar os produtos da empresa.

“Nossa ideia é criar um ecossistema em que mais pessoas possam gerar renda, enquanto ampliamos o alcance do nosso modelo de negócios”, afirma Conzatti.

De olho no futuro

Os próximos passos da ConCrédito incluem uma nova rodada de captação de 700 milhões de reais, prevista para 2025. Com esse recurso, a empresa pretende consolidar sua liderança no mercado de antecipação do saque-aniversário e explorar novas oportunidades no setor financeiro.

Além disso, a fintech planeja expandir sua atuação em regiões mais carentes do Brasil, onde o acesso ao crédito ainda é limitado. "Nossa missão é alcançar quem realmente precisa, com uma solução que seja simples, justa e acessível”.

Outro foco será a intensificação do uso de inteligência artificial para personalizar ainda mais o atendimento e ampliar a operação todos os dias da semana.

“Já temos clientes que contratam crédito de madrugada. Essa conveniência é o que queremos levar para todos, em qualquer lugar e a qualquer hora”, afirma o fundador..

Para Conzatti, o crescimento da ConCrédito está diretamente ligado ao impacto que a empresa pode gerar na vida das pessoas. “Minha história me ensinou que é possível superar dificuldades com esforço e foco. É isso que queremos oferecer aos nossos clientes: soluções que realmente fazem a diferença”.