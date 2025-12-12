Ele chamou dois amigos para empreender. Hoje, o trio mira os R$ 100 mi

A Tripla é uma empresa mineira que oferece soluções de tecnologia, segurança da informação e compliance para companhias que precisam se modernizar, se proteger e, a partir disso, criar condições reais para crescer.

Fundada em 2015, a empresa completa dez anos em um momento de expansão. Só em 2025, inaugurou um escritório na região da Berrini, na zona sul de São Paulo, outro em Fortaleza, onde já atende 17 clientes, e adicionou 50 novas companhias à carteira. Hoje, são 205 colaboradores e mais de 500 empresas atendidas em todo o país.

A base de clientes costuma reunir grandes corporações com estruturas complexas e faturamento elevado, mas empresas do middle market também estão no radar. No início da trajetória, o foco estava no segmento de call center, mas a atuação se diversificou para setores como financeiro, transportes e hospitalar.

A empresa também deu um passo importante rumo à internacionalização, com a entrada no mercado português.

Segundo Rodrigo Colen, sócio-fundador e diretor comercial e de marketing da Tripla, no último planejamento estratégico, a liderança concluiu que trazer uma moeda forte para a receita amadureceria ainda mais o negócio.

Lisboa foi escolhida como porta de entrada principalmente por conta do idioma.

Além disso, explica, o Brasil lida com tipos de ataques cibernéticos e metodologias de defesa que muitos países europeus ainda não enfrentam.

“A estratégia é levar nosso know-how para fora”, afirma.

A ambição também é transformar a operação em um centro de segurança capaz de atender toda a Europa. A empresa já abriu a estrutura jurídica em Portugal e está finalizando a contratação do primeiro funcionário português.

Paralelamente, parceiros brasileiros têm pedido que a companhia avance para outros mercados da América Latina, como a Colômbia.

Rodrigo Colen e os demais fundadores da Tripla, Hugo Bar e Edson Porteiro: empresa faz parte do ranking EXAME Negócios em Expansão (Divulgação/Divulgação)

A história por trás da Tripla

Rodrigo Colen é um dos três fundadores da Tripla, ao lado de Hugo Bar e Edson Porteiro. Mineiros e formados na área de tecnologia, os três se conheceram quando trabalhavam juntos em um call center.

“Sabe aquele amigo que vive chamando para fazer alguma coisa, para empreender, largar tudo?”, diz Colen, rindo durante a entrevista. “Esse era eu.”

Colen vem de uma família humilde e concluiu o ensino médio aos 20 anos. Vendeu bala, tentou abrir restaurante e chegou a trabalhar com eventos até “tomar juízo” e repensar os caminhos profissionais.

“Hoje a gente chama isso de empreender; na época, era só se virar”, comenta.

Chegou entrar na faculdade de engenharia, mas largou. Depois, fez cursos em gestão de sistemas de informação e em gestão de tecnologia da informação, além de uma pós-graduação na USP voltada para inovação e uma especialização em tecnologia e segurança da informação.

Hoje aos 42 anos, lembra que aos 30 já acumulava diversas certificações, muitas delas complexas e reconhecidas no mercado. “Isso me diferenciou bastante nas grandes empresas por onde passei”.

Os três amigos decidiram deixar a companhia onde trabalhavam já com a intenção de abrir a Tripla. Colen recebeu cerca de R$ 200 mil no acordo de desligamento, dinheiro que seria usado para comprar um apartamento com a esposa. Os planos mudaram, e ele abriu o próprio negócio, com total apoio dela.

“Ela sempre foi minha grande incentivadora”, diz.

A expectativa era conquistar o primeiro cliente em até seis meses, mas a realidade foi outra. O primeiro contrato só chegou um ano depois.

“O dinheiro acabou muito antes. Passamos um ano criando um negócio que achei que sairia em um mês”, conta. Durante três anos, o sustento de Colen veio principalmente da esposa e de empréstimos.

Ritmo de expansão continua forte

Quase na metade de dezembro de 2025, a Tripla registra crescimento de 69% em faturamento, com a meta de chegar a 87%. O movimento repete o desempenho de 2024, quando faturou R$ 48 milhões, alta de 101% em relação a 2023.

O resultado rendeu à empresa um lugar no ranking Exame Negócios em Expansão 2025, na categoria de organizações com receita entre R$ 30 milhões e R$ 150 milhões.

Para 2026, o foco está na segurança digital orientada à prevenção. A empresa aposta que, com o avanço da inteligência artificial, os investimentos do setor devem migrar para tecnologias capazes de negar, enganar e interromper invasores antes que um ataque se concretize.

A Tripla continuará acompanhando toda a jornada tecnológica e regulatória dos clientes, da sustentação da operação à proteção de dados, equipamentos e sistemas, passando pela adequação às normas e pela adoção de boas práticas de governança corporativa.

A criação de soluções próprias também estará a todo vapor. Em outubro, por exemplo, a empresa anunciou uma parceria com a Teramind para incorporar inteligência comportamental ao Trisky, sua solução de ambiente de trabalho virtual.

A ferramenta simplifica a administração de infraestrutura de TI, oferece um ambiente digital completo aos colaboradores e permite resolver problemas técnicos sem interromper as operações. Com a integração da Teramind, os gestores passam a ter uma visão mais clara das atividades dos usuários, unindo eficiência, segurança e conformidade com a LGPD.

Outro objetivo mencionado por Colen é expandir a atuação com os governos. Ele acredita que as vendas a órgãos públicos passem a ser 50% do faturamento anual em três anos.

Em janeiro, a Tripla lançará ainda uma solução focada em gestão de risco e compliance, pensada para permitir que empresas menores tenham acesso a tecnologias que, até hoje, estão restritas aos grandes players.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024. A análise considerou negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros. Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.