Ela estava no 'dia 1' como analista. Agora é CEO — e quer triplicar a receita

Após crescer 130% na base de clientes em 2025, a plataforma de tecnologia financeira Teros planeja triplicar a receita em 2026 com uma mudança de posicionamento e um foco maior em hiperautomação.

A empresa, que não entra em detalhes sobre os valores, nasceu com foco em análise de dados para outras companhias. Agora, aposta em executar decisões diretamente dentro da operação dos clientes por meio de uma plataforma integrada.

A mudança acompanha a trajetória de Lígia Lopes, atual CEO. Economista, ela entrou na empresa ainda no início da operação, quando a Teros era formada por três pessoas — o fundador, ela e um outro sócio — e participou da estruturação da área de inteligência da companhia ao longo dos anos.

Ao longo desse processo, Lopes passou por diferentes funções até assumir a liderança executiva. O movimento acabou acontecendo em paralelo à transição da empresa para um modelo mais orientado a produto.

“Não bastava entregar um algoritmo ou uma análise. Precisávamos transformar isso em algo operacional dentro das empresas”, afirma.

A virada

Nos primeiros anos, a empresa operava com um modelo mais próximo de consultoria, focado em desenvolver modelos e análises sob medida. Com o tempo, esse formato mostrou limitações.

Sem integração com os sistemas dos clientes, os modelos perdiam eficácia ao longo do tempo. “Era como se eu desse um resultado no mês e, nos meses seguintes, ele começasse a enfraquecer”, diz Lopes.

A partir de 2019, a empresa passou a investir na construção de uma plataforma própria, capaz de integrar dados, algoritmos e fluxos operacionais. Ao longo dessa transição, a Teros investiu mais de R$ 20 milhões no desenvolvimento da plataforma de hiperautomação.

O movimento exigiu a criação de equipes de engenharia e integração, além de mudanças na estrutura da empresa. Segundo a CEO, os custos chegaram a dobrar em relação ao planejado no período, o que pressionou a operação no curto prazo.

O que a Teros passou a vender

Com a evolução do produto, a empresa estruturou a oferta na chamada Jornada de Decisão Financeira, que reúne três frentes: Cadastro Inteligente, Motor de Decisão e Pricing.

A proposta é conectar etapas que normalmente funcionam separadas dentro de bancos e fintechs. Quando uma pessoa pede crédito, por exemplo, o cadastro, a análise de risco e a definição da taxa costumam acontecer em sistemas diferentes. Isso torna o processo mais lento e até menos preciso.

A plataforma da Teros integra essas etapas em um único fluxo. Com isso, a empresa consegue analisar os dados do cliente, tomar a decisão e definir as condições quase em tempo real — e com base no contexto específico daquele usuário.

A incorporação de inteligência artificial permite adaptar a jornada de cada usuário e automatizar decisões ao longo de todo o fluxo.

Segundo a Teros, a produtividade média triplicou em 2025 e pode crescer entre quatro e seis vezes em 2026, enquanto a velocidade de entrega tende a chegar a cinco vezes o nível atual.

Regulação cria nova demanda

O endurecimento regulatório liderado pelo Banco Central, especialmente sobre instituições de pagamento, tem elevado o nível de exigência em controle, auditoria e prevenção a fraudes.

Esse movimento aumenta o custo operacional das empresas e exige maior integração entre áreas como cadastro, risco e compliance — justamente onde muitos sistemas ainda operam de forma isolada.

Para a Teros, que estima ampliar seu mercado endereçável em mais de 10x a partir de 2026, isso cria uma oportunidade. A companhia pode apoiar os clientes na adequação regulatória por meio da automação e integração de processos.