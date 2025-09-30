Pandora se prepara para um novo capítulo com a troca de CEO

A Pandora anunciou hoje, 30, que Alexander Lacik vai se aposentar em março de 2026, após quase sete anos como Presidente e CEO da Pandora. Quem assume o cargo é a atual diretora de marketing Berta de Pablos-Barbier.

“Depois de mais de 30 anos liderando marcas globais e sete anos à frente da Pandora, chegou o momento de me aposentar e dedicar minha energia a outras áreas. Liderar a Pandora foi a maior experiência da minha vida profissional, e tenho muito orgulho dos resultados que conquistamos. Embora seja difícil deixar o cargo, fico muito satisfeito em passar o bastão para as mãos seguras de Berta. Estabelecemos a Pandora como uma das principais marcas globais de consumo e, com ela no comando, estou convencido de que a empresa continuará crescendo”, diz Alexander.

Desde que assumiu a Pandora como Presidente e CEO em abril de 2019, Lacik conduziu um processo de reestruturação e lançou a estratégia Phoenix para transformar a empresa em uma marca completa de joias. Sob sua liderança, a receita cresceu 45%, e o quadro global de funcionários passou de 24.000 para 37.000 pessoas. A Pandora consolidou-se como líder digital entre as marcas de consumo e hoje figura entre as 100 marcas mais valiosas do mundo e as 50 empresas mais sustentáveis.

Pablos-Barbier ingressou na Pandora como CMO e membro da Equipe de Liderança Executiva da empresa em novembro de 2024. Na direção de marketing ela liderou o posicionamento estratégico da Pandora como uma marca completa de joias, principal alavanca da estratégia de crescimento da empresa, chamada Phoenix.

“Sinto-me honrada em assumir o cargo de CEO após Alexander no próximo ano. Sob sua liderança, a Pandora tornou-se uma marca global icônica, e traçamos um caminho para o crescimento sustentável nos próximos anos como uma joalheria acessível. Mesmo sendo a maior do setor, a Pandora ainda possui um potencial significativo não explorado, e estou entusiasmada em trabalhar com a nossa incrível organização para liderar a empresa neste próximo capítulo", diz Berta.

Berta de Pablos-Barbier é espanhola e possui 30 anos de experiência executiva internacional em marcas globais de luxo e bens de consumo. Antes de ingressar na Pandora, foi Presidente & CEO das marcas de champanhe da LVMH — Moët & Chandon, Dom Pérignon e Mercier. Anteriormente, atuou como Diretora de Crescimento da Mars Wrigley, CMO da Lacoste e Vice-Presidente de Marketing & Comunicação da joalheria Boucheron, pertencente ao grupo Kering.