Ela cortou R$ 1,2 bilhão em desperdício com compras mais inteligentes

O mercado de BPO (Business Process Outsourcing) e suprimentos está em plena transformação. Empresas de todos os setores buscam otimizar suas operações e reduzir custos com soluções mais eficientes e automatizadas.

No Brasil, a Smarkets se destaca nesse cenário como uma das empresas mais inovadoras e de crescimento acelerado, oferecendo um modelo de compras colaborativas B2B (Business to Business).

Criada em 2014 pela empreendedora paulista Mônica Granzo, formada em ciências contábeis, a Smarkets conecta compradores e fornecedores com o objetivo de gerar economia e otimizar processos operacionais.

Mônica Granzo, antes de fundar a Smarkets, passou por diversas empresas, em especial na área de suprimentos de hospitais. "Percebi que existia uma grande oportunidade de transformar a gestão de compras e trazer mais eficiência para as empresas, especialmente após minha experiência trabalhando em um hospital, onde tive meu primeiro contato com compras", explica Mônica.

A experiência de Mônica, somada à sua inquietação por inovação, foi a base para a criação da Smarkets, que começou com foco no setor de saúde e, logo, expandiu para outras indústrias.

O modelo de negócios

A Smarkets opera como um marketplace colaborativo B2B. Isso significa que a empresa oferece uma plataforma onde empresas compradoras se conectam a fornecedores, compartilhando suas demandas para negociar melhores condições de compra.

No modelo B2B, ao invés de uma empresa negociar isoladamente, ela se junta a outras para consolidar compras e obter condições mais vantajosas. Esse sistema permite que as empresas adquiram produtos e serviços a preços mais baixos e com processos de compras mais rápidos.

A plataforma da Smarkets integra tecnologia avançada, utilizando inteligência artificial (IA) e machine learning (aprendizado de máquina) para automatizar tarefas e otimizar as negociações. "Nosso foco é automatizar e integrar os processos de compra, permitindo que nossos clientes economizem e ganhem eficiência sem perder tempo com atividades manuais", afirma Mônica.

Além disso, a empresa utiliza um sistema de precificação automatizada e acompanhamento de pedidos. "A tecnologia garante maior controle e precisão nas negociações, minimizando erros e reduzindo custos", destaca Mônica. Esses processos são feitos de forma integrada com sistemas ERP (Enterprise Resource Planning), que são ferramentas de gestão usadas pelas empresas para centralizar informações de diferentes áreas de um negócio.

Resultados que falam por si

O impacto da Smarkets no mercado de compras corporativas é visível nos números. Desde sua criação, a empresa gerou mais de R$ 1,2 bilhão em economias para seus clientes. A plataforma já transacionou mais de R$ 7 bilhões em compras, e a média de economia que oferece aos seus clientes é de 18% nas categorias transacionadas.

"Nosso modelo de negócios é focado em gerar resultados concretos e mensuráveis para as empresas. Não se trata apenas de reduzir custos, mas de otimizar todo o processo de compras", diz Mônica.

A Smarkets tem um portfólio robusto de clientes, incluindo grandes nomes como Gerdau, Bradesco, Nestlé e Unimed. Além disso, a empresa firmou parcerias estratégicas com gigantes de tecnologia como a Microsoft.

O reconhecimento da Smarkets no setor também é notável. A Smarkets conquistou a 114ª posição no ranking EXAME Negócios em Expansão 2024, na categoria de empresas com faturamento entre 5 e 30 milhões de reais. Com uma receita líquida operacional de 10,2 milhões de reais em 2023 e um crescimento de 20% no ano.

Expansão e inovação

A Smarkets tem planos ambiciosos para os próximos anos. "Aceleramos nosso crescimento com foco em tecnologia. Estamos investindo fortemente em inteligência artificial generativa para automatizar ainda mais nossas operações e melhorar a experiência para nossos clientes", afirma Mônica.

A empresa tem como objetivo aumentar sua presença no mercado global, expandindo ainda mais suas operações na América Latina, Europa e Estados Unidos.

A inovação também está presente nas formas de personalização oferecidas pela plataforma. A Smarkets permite que as empresas ajustem as políticas de compras conforme suas necessidades, criando catálogos personalizados e estabelecendo limites de gastos para diferentes usuários.

"Cada cliente tem suas particularidades e, por isso, nosso sistema é completamente flexível", explica Mônica.

Governança

Outro diferencial importante da Smarkets é o seu foco em governança e compliance (conformidade com normas e regulamentações).

A plataforma oferece total visibilidade das transações realizadas, permitindo que as empresas acompanhem o desempenho dos fornecedores e assegurem que todos os processos de compra atendam às suas políticas internas e às regulamentações externas. "Nosso compromisso é garantir que as empresas possam realizar suas compras de forma transparente, segura e dentro dos parâmetros legais", diz Mônica.

A Smarkets segue como uma das empresas mais promissoras no setor de BPO e suprimentos. Seu modelo de negócios inovador e o uso intensivo de tecnologia são a base de um crescimento contínuo, e as perspectivas para os próximos anos são otimistas.

"Queremos consolidar nossa posição como líder no setor de compras corporativas e continuar a ajudar as empresas a transformar seus processos de procurement em algo mais estratégico, eficiente e econômico", diz Mônica.

