Ele quer acabar com o caos no marketing. E já fatura R$ 10 milhões com Ambev, Levi's e Domino's

O marketing é, por natureza, um setor caótico. Múltiplas demandas, campanhas simultâneas, prazos apertados, revisão atrás de revisão.

Entre planilhas, apresentações e ferramentas genéricas, a chance de confusão é alta. Mas uma startup gaúcha quer acabar com essa lógica — e está ganhando espaço rápido entre grandes marcas.

A Deskfy, plataforma SaaS fundada em São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre, desenvolveu um sistema que centraliza os fluxos de trabalho dos times de marketing em uma única plataforma.

A ferramenta é usada por mais de 200 empresas, entre elas Tramontina, Domino’s Pizza, Levi’s, Arezzo e Ambev, e atende cerca de 30 mil usuários. Com esse modelo, a empresa encerrou 2023 com faturamento de 4,9 milhões de reais — um crescimento de 39% sobre o ano anterior, o que a colocou no ranking Exame Negócios em Expansão, o maior anuário de empreendedorismo do pais. Em 2024, o faturamento foi de 10 milhões de reais.

“O marketing se acostumou com a dor", afirma Victor Dellorto, CEO e cofundador da Deskfy. “Outro dia, um executivo me disse: ‘Não acredito que vocês existem. Resolvem exatamente o que me incomoda todos os dias’. É esse tipo de reação que nos mostra que estamos no caminho certo.”

A Deskfy começou 2025 em alta: atraiu novas contas de peso — como Outback, Hospital Albert Einstein e Rosa — e prepara o lançamento de novos recursos com foco em automação e inteligência artificial para times de marketing.

A missão, segundo Dellorto, é clara: “Ajudar as equipes a saírem do modo operacional e se tornarem realmente estratégicas.”

Da SAP ao Vale dos Sinos: a origem da Deskfy

A ideia da Deskfy surgiu num café entre dois jovens colegas da operação brasileira da gigante de softwares SAP em São Leopoldo. Victor Dellorto, que havia começado a carreira como modelo internacional, entrou para o setor de tecnologia ainda aos 18 anos. Lá conheceu Lucas Braum, hoje seu sócio.

“Estávamos trabalhando com inteligência artificial, análise preditiva, soluções avançadas... e mesmo assim víamos que os times de marketing ainda se viravam com Google Drive e planilha. Decidimos sair da multinacional para tentar algo nosso. Combinamos: damos um ano. Se não der certo, voltamos. Nunca mais voltamos”, afirma Dellorto.

A empresa nasceu no ecossistema de inovação da Unisinos, com apoio da Ventiur, e desde o início apostou numa tese clara: o marketing precisa de um sistema próprio, feito para suas rotinas específicas.

Como funciona a Deskfy

A Deskfy atua como um “ERP do marketing”: centraliza a gestão de tarefas, arquivos, ativos de marca e indicadores de produtividade em uma única plataforma.

“Essas ferramentas genéricas, como Trello, Monday ou Drive, são feitas para qualquer coisa — menos para marketing. A Deskfy é específica: você só consegue iniciar uma tarefa se tiver um briefing, por exemplo. Também usamos versionamento de arquivos, categorização automática de imagens e controle de identidade visual”, afirma Dellorto.

A proposta, segundo ele, é reduzir o retrabalho e a perda de tempo com atividades operacionais — problemas que as áreas de marketing enfrentam, mas raramente medem.

Por que a empresa cresceu 39% em um ano

A Deskfy fechou 2023 com 4,9 milhões de reais em faturamento, contra 3,5 milhões em 2022. Isso colocou a empresa no 87º lugar no ranking Negócios em Expansão da EXAME, na categoria de negócios com receita entre 5 e 30 milhões de reais.

O crescimento, segundo Dellorto, veio por três caminhos principais:

Foco na base: “A gente trata o suporte como estratégia. Muitas das marcas que atendemos são redes — franquias, lojas próprias, operação nacional. Quando o cliente cresce, a gente cresce junto.”

“A gente trata o suporte como estratégia. Muitas das marcas que atendemos são redes — franquias, lojas próprias, operação nacional. Quando o cliente cresce, a gente cresce junto.” Inovação constante: “Fazemos eventos semestrais com nossos clientes para mostrar novidades. A inovação precisa vir de quem entende o cliente e entende tecnologia. Nosso trabalho é juntar os dois.”

“Fazemos eventos semestrais com nossos clientes para mostrar novidades. A inovação precisa vir de quem entende o cliente e entende tecnologia. Nosso trabalho é juntar os dois.” Design como diferencial competitivo: “Se a ferramenta for intuitiva, você gasta menos com suporte, com treinamento e aumenta o uso. Design bem feito reduz custo.”

IA aplicada ao que importa

A Deskfy já usa inteligência artificial em duas frentes principais: automação de tarefas e análise de dados. Um exemplo é a tagueação automática de imagens, que ajuda a manter a organização de ativos de marca. Outro é o uso de IA para “mastigar” relatórios de produtividade e destacar só os dados mais relevantes.

“Tem muito hype em volta da IA, mas a verdade é que os times de marketing não estão prontos para automatizar o caos. Se você aplica IA em processos desorganizados, só vai gerar mais bagunça. Por isso, usamos a tecnologia nos bastidores, para tornar o sistema mais inteligente e simples para o usuário”, afirma Dellorto.

O maior desafio: mudar a mentalidade do mercado

Mesmo com grandes contas na base, a Deskfy ainda enfrenta um problema que vem desde o início: educar o mercado.

“O marketing brasileiro se acostumou com ferramentas improvisadas. A gente entra para organizar esse caos. Mas muita gente ainda nem sabe que existe um software específico para isso. É um trabalho de base”, diz Dellorto.

Segundo ele, grande parte da concorrência hoje vem de agências que criaram plataformas próprias, mas mantêm o serviço atrelado. “Nós somos produto puro. Isso evita dependência. Atendemos vários clientes que vieram desses modelos híbridos e estavam presos ao serviço da agência para continuar usando o software.”

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME). O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2024, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2023. A análise considerou negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais.

