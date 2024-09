6 práticas essenciais para o sucesso na digitalização B2B

Por Luis Eduardo Cascão, Co-Fundador da Tino

O mercado B2B vive um momento de profunda transformação digital. As ferramentas e soluções inovadoras que surgem a cada dia abrem um leque de oportunidades para impulsionar as vendas e otimizar os processos das empresas. No entanto, para aproveitar ao máximo esse potencial, é fundamental adotar as estratégias certas e se adaptar às novas tendências para ter sucesso na digitalização do B2B.

Isso porque antigamente, o cenário para começar um novo negócio era mais engessado, simplesmente pelo fato de não se ofertar tantas possibilidades. As soluções financeiras dispostas aos empreendedores eram limitadas e ficavam centralizadas nas mãos de poucas companhias. Porém, com os avanços tecnológicos, muitas novas oportunidades surgiram, e quem deu um grande salto foi o setor financeiro para o mercado B2B. Isso foi impulsionado pelas recentes regulamentações do Banco Central, que permitiram a descentralização dos grandes bancos, tornando as fintechs cada vez mais especializadas em soluções específicas.

Com base na minha experiência como co-fundador do Tino, fintech especializada em soluções de pagamento para o B2B, listei abaixo 6 práticas fundamentais para o sucesso na digitalização do seu negócio:

1. Diversifique os métodos de pagamento

Partindo da premissa que é quase impossível vender mais sem se adaptar às atuais tendências que regem o comércio e o varejo — a migração para o mundo digital veio para ficar.

Por isso, oferecer várias opções de pagamento é uma forma de atender às diferentes preferências dos clientes para evitar a perda da venda.

Além dos métodos tradicionais, outras soluções digitais estão se tornando cada vez mais populares e facilitam as transações.

2. Ofereça acesso facilitado ao crédito e ao capital de giro

Ao vender mais, para viabilizar o crescimento do negócio e aproveitar oportunidades de investimento, é importante criar uma estratégia que permita acesso a crédito ou capital de giro.

3. Multicanalidade:

Flexibilidade facilita as transações em diferentes contextos, proporcionando conveniência tanto para o cliente quanto para o vendedor e aumentando as oportunidades de vendas.

Imagine ter uma opção que pode ser utilizada tanto no checkout quanto na mão do vendedor, através de link de pagamento, facilitando as transações em diferentes contextos.

4. Soluções antifraude

Diferente do offline, no online as fraudes são bem mais comuns, por isso é necessário se precaver.

Certifique-se que as escolhas de pagamento que oferecerá aos clientes tenham embutidos sistemas antifraudes, afinal, isso garante menos risco ao negócio, tanto em relação a inadimplência quanto a fraude de fato.

5. Controle de estoque

Gerir de maneira eficiente as mercadorias é fundamental para garantir que você tenha o necessário no momento certo e para evitar desperdícios.

Implementar boas práticas pode parecer desafiador, mas os benefícios a longo prazo compensam o investimento.

Considere adotar tecnologias de rastreamento, sistemas de gestão de inventário e treinamento contínuo para a sua equipe, garantindo assim um controle de estoque eficiente e dinâmico.

6. Mantenha uma boa reputação

Este é um ativo valioso para o crescimento do negócio. Além de oferecer produtos de qualidade, é fundamental manter um bom relacionamento com os clientes, fornecedores e outros parceiros.

Uma reputação positiva pode influenciar diretamente a percepção do mercado sobre a sua empresa, facilitando a atração de novos clientes e fidelizando os existentes.

Investir em estratégias de marketing para construir e manter uma imagem positiva da sua marca também é positivo e pode ajudar a comunicar os valores da sua empresa e destacar as qualidades.

Ao seguir estas dicas, você estará no caminho certo para o sucesso na digitalização do seu negócio B2B. Aproveite as ferramentas e soluções inovadoras do mercado para otimizar seus processos, impulsionar as vendas e conquistar novos clientes.

E lembre-se, a digitalização é um processo contínuo que exige adaptabilidade e investimento em novas tecnologias. Esteja sempre atento às tendências do mercado e busque soluções inovadoras que agreguem valor ao seu negócio.

