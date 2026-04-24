Sem saber cozinhar, ele salvou restaurante falido e hoje fatura US$ 5 milhões por ano

Louis Squires não entende de fogões, mas entende de paladar. Aos 71 anos, o ex-executivo da Macy's provou que a gestão estratégica e a obsessão pela qualidade valem mais do que anos de experiência na cozinha.

Ele transformou a antiga rede S&S na Magnolia Room Cafeteria, um negócio que hoje fatura quase US$ 5 milhões anuais na Geórgia.

A jornada começou em 2017, motivada por um propósito nobre: salvar os empregos e a comida que ele amava após o fechamento da antiga unidade.

"Eu não tinha nenhuma experiência em administrar um restaurante e logo percebi o quão pouco eu entendia", confessa Squires.

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O 'negócio da China' que quase virou um pesadelo

No início, Squires comprou todo o equipamento antigo da rede por US$ 24.000 — um valor simbólico para uma linha de serviço que sozinha valeria seis dígitos. O que parecia economia, porém, tornou-se um ralo financeiro. "O custo de manutenção de equipamentos velhos te come vivo", diz ele.

A empresa não deu lucro nos primeiros seis anos. O jogo só virou quando Squires parou de remendar o passado e investiu em maquinário novo e confiável. Com o fim das contas astronômicas de reparo, o lucro finalmente apareceu.

O segredo do volume: 1.200 clientes por dia

Gerir uma cafeteria de estilo "cantina" exige escala. Squires aprendeu que, sem volume, a conta não fecha. Hoje, em um domingo movimentado, o estabelecimento atende até 1.200 pessoas. As vendas subiram 18% no último ano, consolidando a receita milionária.

Para quem deseja empreender no setor, o conselho do empresário é focar na bússola do sabor: "Você precisa saber qual é o gosto real da comida que deseja vender. Eu sabia exatamente como queria o meu frango frito".

Hoje, Louis Squires não olha apenas para gráficos de crescimento, mas para a comunidade que ajudou a preservar, provando que o varejo de luxo e a comida caseira têm mais em comum do que se imagina: o respeito pelo cliente.

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